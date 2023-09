Plano de Drenagem reúne a coleta de dados e análises espaciais

O Plano de Drenagem (PMDMAP) trata-se de um trabalho que reúne a coleta de dados, análises espaciais, modelagens hidrológicas, perspectivas de intervenção, estratégias e ferramentas de gestão para melhor administrar a presença e efeitos das águas pluviais.

O documento faz um extenso mapeamento do município, identificando desde vias, propriedades e ocupações, até o tipo de cobertura do solo, bacias e áreas de risco para a ocupação. O principal objetivo é encontrar as melhores formas de gerenciar os eventos decorrentes das chuvas, reduzindo os riscos associados às águas, preservação dos recursos naturais e direcionamento de recursos para obras, além da otimização da gestão pública.

O plano também identifica as regiões sujeitas a ocupação humana que estão suscetíveis a escorregamentos, contribuindo com a prefeitura para intervir nas áreas críticas e prevenir acidentes.

Constituído de um diagnóstico detalhado de cada sub-bacia hidrográfica do município, esse instrumento fornece recomendações específicas para a vencer desafios como serviços de limpeza de lixo e entulho, melhorias no sistema de drenagem superficial (águas pluviais, servidas ou esgoto), obras de terraplenagem para acerto ou abatimento de talude e de drenagem e proteção superficial, implantação de estruturas de contenção (muros de gravidade, cortinas etc.), serviços de terraplenagem, implantação de proteção superficial vegetal em taludes com solo exposto, e limpeza e desassoreamento de canal de drenagem.