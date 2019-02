Plano de Mobilidade Urbana será debatido em audiência pública nesta segunda-feira

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano vai realizar nesta segunda-feira (4) uma audiência pública para tratar da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro ocorrerá no plenário da Câmara, a partir das 18 horas.

Na oportunidade será apresentado o diagnóstico que vem sendo feito desde outubro do ano passado. Antes do evento no Legislativo, a pasta promoveu reuniões com a comunidade nos bairros e também com setores públicos e entidades de classe, como Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Conselhos Municipais, grupos de ciclistas e cicloativistas, representantes do transporte público coletivo, complementar e escolar e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.