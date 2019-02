Plano de requalificação pode mudar tamanho das calçadas e posição das vagas de estacionamentos

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, se reuniu com comerciantes de Suzano para apresentar os dados dos estudos feitos para o Plano de Requalificação do Quadrilátero Central da cidade. Os dados apontam mudanças para o tamanho das calçadas, para a posição dos estacionamentos rotativos, para as fachadas de lojas, acessibilidade nas vias e limpezas de fios sobressalentes nos postes.

O encontro aconteceu nessa quarta-feira (30), na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e contou com a presença dos secretários de Governo, Said Raful Neto, e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

Todo o quadrilátero central e suas ruas paralelas foram analisadas e mapeadas. A partir dessa analise, será possível identificar as maiores necessidades de mudança e com isso, planejar as futuras ações. "Vimos que era necessário fazer um levantamento muito bem apurado e com dados científicos que trouxesse de forma clara e objetiva o que a gente tem hoje na cidade", argumenta.

Em primeiro momento, os dados apontam mudanças para o tamanho das calçadas (levando em consideração o fluxo de pessoas), mudanças no estacionamento rotativo, tendo em vista fechar um lado da rua e disponibilizar os carros em 45°, melhorias no trânsito e na acessibilidade das vias, padronização das fachadas das lojas para garantir uma visão melhor da cidade assim como eliminar os fios sobressalentes nos postes.

"Os resultados dos levantamentos diferem muito, alguns foram positivos, outros negativos. Mas foi possível realizar uma breve avaliação das reais necessidades da área central para que projetos de melhorias sejam criados", avalia o secretario.

ESTUDOS

Foi adotado para os estudos o método "Safári Urbano" - o mesmo utilizado pela Prefeitura de Nova York (EUA) - para apurar as condições da área central e o fluxo de pessoas e veículos nas vias e calçadas.

Os estudos foram divididos em dois momentos: um, com os estudantes de arquitetura analisando a malha central em duas perspectivas - física (que envolve medir e avaliar cada calçada, rua, vaga de estacionamento, poste etc) e sensorial (que envolve avaliar o fluxo de pessoas, carros que trafegam frequentemente pelo local etc); e outro que envolveu entrevistas com 208 comerciantes e pedestres sobre as condições do Centro.

O primeiro estudo resultou em um mapeamento completo, em documentos em 2D e 3D, do quadrilátero central. Dessa forma, ficou mais fácil saber o que existe de fato na cidade e o que pode ser mudado. Também nesse estudo, foi constatado que os pedestres são a maioria transitando pela Rua Francisco Glicério e Benjamim Constant.