Plano Diretor incentiva criação de áreas comerciais fora do Centro

A criação de novas centralidades urbanas, áreas comerciais afastadas do quadrilátero central, em Suzano está previsto e é incentivado dentro do Plano Diretor. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a medida tem capacidade de gerar novas dinâmicas urbanas e econômicas, além de reduzir os deslocamentos na cidade para atividades cotidianas. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) realizará em breve reuniões com lojistas do Distrito de Palmeiras e do bairro Dona Benta para incentivar e aquecer o comércio dos locais.

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a princípio não foram pontuadas as áreas em específico para implementação de novos centros comerciais em pontos afastados do quadrilátero central. Atualmente, existem concentrações comerciais relevantes tanto no Distrito do Boa Vista - região Norte - quanto no Distrito de Palmeiras - região sul.

Pensando em aquecer o movimento dessas áreas, o presidente da ACE, Fernando Fernandes, disse que conversará com os comerciantes a fim de saber o que precisam para melhorar as vendas.

"Faremos as reuniões porque o comércio dessas áreas é diferente do Centro. Vamos entender o que nos pedirem e colocaremos a disposição cursos e até mesmo eventos para desenvolver o movimento e trazer o verdadeiro benefício que os comerciantes precisam", completou.

Boa Vista

O DS esteve no comércio do Boa Vista, onde os comerciantes afirmaram que não recebem incentivo para aquecer as vendas no local. Esse é o caso do gerente José Aparecido. Ele trabalha em uma loja de roupas e disse que nunca viu funcionários da Prefeitura ou da ACE realizarem alguma ação no local. "Para falar sobre o movimento de clientes e o que podemos fazer para melhorar nunca vi", explicou.

Já o proprietário Jonatas Nazário, de uma loja que conserta aparelhos celulares, falou que precisava de um banco na região para aquecer o comércio. Segundo ele, muitas pessoas precisam ir até o Centro para resolver problemas pessoais e acabam gastando na região central.

"Tudo que tem de fazer é no centro. Aqui precisa de mais estrutura para as pessoas daqui ficarem e resolverem suas coisas aqui, mais perto de casa".

Por outro lado, o subgerente de uma farmácia, Claudionor Cavalcante de Araújo, acredita que o movimento na região é adequado. "Atendemos moradores de mais de três bairros. Creio que não precisamos de tanto incentivo", completou.