Plano em Suzano vai permitir público mínimo de 30% em missas e cultos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na tarde desta sexta-feira (15/05) com líderes religiosos das igrejas evangélicas e católica. O encontro foi feito por meio de videoconferência, com o objetivo de apresentar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e também de elaborar um plano de reabertura gradual dos espaços após a quarentena, prevista para ocorrer até 31 de maio (domingo).

Com início às 14 horas, a primeira reunião com o grupo evangélico reuniu mais de 50 pessoas, entre bispos e pastores, secretários municipais e vereadores. Na oportunidade, o chefe do Executivo suzanense destacou um plano inicial, a ser moldado junto com as igrejas, que apresenta as principais determinações e recomendações de retorno das atividades.

Dentre elas estão o limite de 30% do público permitido em um único espaço para cultos e missas, a partir do auto de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros, e a exigência de distância mínima de dois metros entre os presentes. Também será obrigatória a higienização dos locais periodicamente, com intervalos de uma hora e meia entre missas e cultos.