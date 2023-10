Plano Municipal para Infância reforça atendimento às pessoas com deficiência

Dentre as ações enumeradas como objetivos a serem implementados na próxima década para o público de 0 a 18 anos, está o reforço do atendimento às pessoas com deficiência (PCDs), que inclui a formação de professores e parceria com instituições renomadas.

A atividade foi conduzida pelo vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, e também contou com as presenças dos parlamentares Artur Takayama e Lazário Nazaré Pedro, o Pastor Lázaro de Jesus. A prefeitura esteve representada pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; pela assessora estratégica da pasta, Renata Priscila Valencio Magalhães; pelo advogado Renan de Lima Franco, representando a Secretaria Municipal de Cultura; e também pela diretora jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, Tânia Mara Porfírio. Ainda compareceram o diretor da gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Carlos Alberto Santiago de Araújo, e a diretora de Proteção Social Especial da pasta, Regiane Borges.

Para atendimento ao público PCD, foi previsto na minuta do PMIA uma parceria com a Fundação Dorina Dowill, uma instituição filantrópica brasileira que visa facilitar a inclusão de crianças, jovens e adultos cegos, assim como pessoas com baixa visão, por meio de serviços gratuitos e especializados.

O objetivo é garantir a formação de professores, gestores e equipes da Educação Especial. Também está presente no plano um intercâmbio com a “Perkins School for the Blind”, a mais antiga escola de cegos dos Estados Unidos. Por esse diálogo, pretende-se aumentar a capacidade de atendimento à surdo-cegueira e à deficiência múltipla-sensorial, redimensionando a educação de estudantes com deficiência visual e múltipla.

Uma das propostas do PMIA é promover o atendimento especializado em todas as escolas da rede municipal, que deverá ser oferecido por professores capacitados e agentes de apoio às pessoas com deficiência, atendendo aos alunos que precisam de suporte para alimentação e higiene.

O corpo de profissionais ainda poderá contar com agente de apoio à pessoa com surdez, fonoaudiólogo educacional, fisioterapeuta e psicólogo. Toda essa equipe deverá trabalhar para o cumprimento das premissas curriculares da rede municipal de ensino, que contempla a educação integral, inclusive equitativa, com os materiais didáticos adaptados, quando necessário.

O secretário de Educação afirmou que a construção conjunta desse plano garante uma representatividade importante sobre as políticas que devem ser buscadas.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social destacou que a prefeitura tem como um dos objetivos para a próxima década o fortalecimento das políticas que assegurem os direitos das crianças e dos adolescentes.

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, de Saúde e de Educação, apresentou nesta terça-feira (10), em audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Política Social da Câmara, na sede da Casa de Leis, a minuta do Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA).