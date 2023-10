Plano prevê 108 km de ciclovias e rota turística conectada com a CPTM

O hotsite apresenta o resultado do trabalho coordenado pelas Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e de Transporte e Mobilidade Urbana que foi elaborado pela empresa TC Urbes Mobilidade e Projetos Urbanos. O material mostra os caminhos que foram definidos para proporcionar aos suzanenses meios de locomoção alternativos ao transporte individual motorizado, que sejam não poluentes, de custo acessível e de baixo impacto sobre o ambiente urbano, de forma segura e inclusiva.

O Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa de Suzano propõe construir 108 quilômetros de ciclovias integradas à estrutura urbana, aumentando substancialmente a malha que hoje compreende 5,64 quilômetros já implantados e outros 5,29 quilômetros de projetos em obras. Este meio de transporte está sendo valorizado por possuir vantagens sobre as outras opções por contribuir com a melhoria da saúde dos usuários, deslocamento sem necessidade de combustível, flexibilidade para transitar pelo espaço público e sua utilização como atividade de lazer.

Também são destacados os pilares que nortearam o desenvolvimento do plano, que incluem a segurança, o conforto, a qualidade e a conectividade. Para os profissionais que participaram do processo de elaboração do material, as cidades devem implementar estruturas cicloviárias que proporcionem trajetos para ciclistas de todas idades e habilidades; que estejam em harmonia com o ambiente construído, livres de obstáculos ou detritos; cujas superfície seja regular, com boa drenagem; e que se expandam de forma contínua e cobrindo todos os bairros para que os ciclistas possam chegar a seus destinos.

Ainda é apresentada a possibilidade de instalação de uma nova rota turística no município. Por meio da execução do Plano Cicloviário, Suzano poderá se tornar uma conexão entre os usuários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para percorrer a Rota Caminho do Sal. Este acesso começa no km 39,5 da rodovia Caminho do Mar (SP-148) e segue por 15,5 quilômetros pela estrada Mogi das Cruzes, tendo no caminho uma represa, área de montanha e um mirante de onde se pode ver o mar.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirma que o trabalho foi minuciosamente elaborado para garantir as condições adequadas aos ciclistas. “A segurança é sempre uma prioridade nas ações que desenvolvemos em relação à mobilidade urbana”, declarou Galo.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, enalteceu o Plano Cicloviário para a conexão entre todas as regiões de Suzano. “Depois de muitas análises, estudos e reuniões, chegamos a algumas definições importantes”.

A Prefeitura de Suzano passa a disponibilizar em sua página oficial na internet o endereço que permite acesso aos detalhes do Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa. Neste ambiente podem ser visualizados os aspectos envolvidos na elaboração deste trabalho que define a forma como a malha cicloviária será expandida. O conteúdo apresenta textos, fotos, vídeos, mapas e documentos que contribuem com o entendimento sobre os objetivos a serem alcançados com a implantação do projeto.