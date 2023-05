Plano prevê aumento da malha cicloviária de 5 km para 150 km em dez anos

A solenidade de lançamento, realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70, Jardim Paulista), contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; representantes da empresa contratada para a elaboração do plano, a TC Urbes Mobilidade e Projetos Urbanos; e demais autoridades dos poderes Legislativo e Executivo municipais, além de ciclistas da cidade.

O objetivo do projeto é proporcionar as condições necessárias para que cada vez mais moradores utilizem a bicicleta como meio de transporte não só como lazer, mas também para se locomover ao trabalho. Para isso, o plano estabelece metas de adesão progressiva da população a esse modal. A ideia é garantir, dentro de cinco anos, que 5% das viagens internas no município sejam feitas pela rede cicloviária, e, em um espaço de dez anos, promover o deslocamento de 10% da população por bicicleta.

Atualmente, já estão em andamento obras que garantirão um acréscimo de 5,29 quilômetros nessa rede, sendo que a expectativa da administração municipal é de que até o fim do ano que vem, a malha cicloviária do município possa ser superior a 15 quilômetros, já incluindo o espaço específico para as bicicletas na rua Sete de Setembro e nas avenidas Jorge Bei Maluf e Senador Roberto Simonsen.

Além de conectar as duas regiões com o centro, está prevista a ligação desse modal com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por meio da Linha 11-Coral. A partir desse ponto, um dos deslocamentos possíveis, utilizando-se a bicicleta, é a interligação com a Rota Caminho do Sal, entre Santo André, Mogi das Cruzes e Ribeirão Pires, permitindo o acesso à rodovia Caminho do Mar (SP-148) e à estrada Mogi das Cruzes, que possibilita passagem por área de montanha e vista para o mar. O projeto ainda sugere uma parceria com o Poá, para garantir a construção de um novo caminho cicloviário que possa encurtar a trajetória para os usuários de bicicleta que vivem nesta parte do município.

Repercussão

O arquiteto da TC Urbes, Paulo Silva, abordou as ações que foram desenvolvidas para a confecção do projeto, além de alguns detalhes do plano. “Para traçarmos o diagnóstico, buscamos entender os aspectos demográficos do município. Para isso, produzimos pesquisa de campo, entrevistando moradores e nos reunimos com o corpo técnico da prefeitura. Vimos de que maneira a bicicleta poderia chegar aos diversos equipamentos públicos e se integrar com o transporte coletivo, levando em conta as peculiaridades do trajeto de cada região”, esclareceu Silva.

Em sua fala, o presidente da TC Urbes, Ricardo Corrêa, afirmou que Suzano tem as condições ideais para se tornar uma das cidades com maior utilização de bicicleta em toda a América Latina. “Pelas características de clima, que não compromete o deslocamento nas chegadas e saídas do trabalho, e de relevo, já que é um município predominantemente plano, podemos chegar a ter 20% da população se deslocando por esse modal. O projeto contempla as adequações necessárias no trânsito como redução de velocidade, reforço na sinalização e barreiras físicas em alguns pontos para garantir a segurança dos ciclistas”, explicou Corrêa.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, lembrou que o número de veículos triplicou nas últimas duas décadas, ressaltando a necessidade de adotar novas soluções de deslocamento na cidade para garantir mais fluidez ao trânsito.

“Esse plano era muito esperado e está sendo pensado para o nosso futuro. A expansão da nossa malha cicloviária vai ser realizada com toda a segurança para quem trafega de bicicleta, como fazemos na rede já existente. É importante frisar que na avenida Brasil, onde temos área para os ciclistas, não houve nenhum acidente desde que foi implantado esse espaço, há três anos. Nós sempre nos preocupamos em manter os ciclistas no sentido de direção da via”, pontuou Galo.

