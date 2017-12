Plano Verão é lançado e prevê combate às enchentes em 37 áreas de risco em Suzano

Os bairros Vila Amorim, Vila Maluf, Parque Palmeiras e proximidades receberão monitoramento com maior frequência do Plano de Verão de Suzano. A informação foi divulgada pelo diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, que ministrou uma palestra sobre as ações da pasta nesta terça-feira (12) à tarde no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, no lançamento da iniciativa. Na cidade, 37 áreas de risco serão fiscalizadas intensamente até março, quando acaba o período de chuvas fortes.

No evento de apresentação do plano, também estavam presentes o assessor especial da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, o gerente de divisão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Zemicindo Miguel Mendes, a vereadora Gerice Lione (PR), o capitão e comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, Samir Alvarez Tobias, o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius Carbonel, o delegado titular da Delegacia Central, Edson Gianuzzi, além do sargento da Polícia Rodoviária (PR), Wildner Rodrigo de Souza.

As áreas de risco que serão monitoradas fazem parte de um plano de risco elaborado em 2006 pelo órgão municipal. Das 37 anunciadas, a Prefeitura informou que há 92 setores dentro delas tanto de encostas quanto de margens, no caso as ocupações. O objetivo do Plano de Verão, preparado a cada ano, é prevenir incidentes que aconteçam de fatores naturais, como as chuvas e tempestades. Para isso, a Defesa Civil afirmou que trabalhará firme junto a outros órgãos parceiros para não acontecer deslizamentos, enchentes e inundações na cidade. Caso ocorra, a equipe confirmou que estará presente nos locais para solucionar o problema e dar apoio a população que precise de atendimento.

O diretor da Defesa Civil, Antonio Wenzler, comentou como funcionará a ação dos agentes da pasta no plano. "Vamos atuar onde tem reincidência de alagamento e inundações com maior frequência. As equipes trabalharão diuturnamente. Caso não tenha ocorrência, os agentes vão visitar os locais pré-estipulados para observar se tem indício de algo que possa causar algum prejuízo. Caso tenha, pedimos para que o órgão responsável pelo problema faça os devidos reparos", explicou.

O Prefeito da Academia disse que as expectativas são boas para que a população não saia prejudicada como saiu em outras épocas do mesmo período. Por exemplo, deslizamentos, alagamentos e inundações no Miguel Badra, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Jardim Belém, caso do início deste ano, onde mais de 60 pessoas ficaram desalojadas. "Estaremos a disposição da população a todo o momento. E vamos trabalhar intensamente para que dê tudo certo e não ocorra nenhum caso preocupante", completou.