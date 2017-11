Plantão coleta documentos de famílias sorteadas no ‘Minha Casa, Minha Vida’

A Prefeitura de Suzano concluiu na sexta-feira (3) o segundo e último plantão de atendimento para coleta de documentos e informações das pessoas que foram sorteadas para morar nas unidades dos conjuntos residenciais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, no Jardim dos Fernandes, do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal.

A partir dessa ação, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação poderá montar dossiês das famílias e enviá-los à Caixa Econômica Federal (CEF). A previsão é de que todo esse material seja encaminhado neste mês de novembro e que a instituição bancária dê um posicionamento a respeito em dezembro. As obras dos conjuntos devem ficar prontas até o final deste ano e os futuros moradores poderão se mudar para os apartamentos em 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação convocou mais de 400 famílias para o plantão de atendimento para coleta de documentos e informações, que foi realizado no último sábado (28) e nesta sexta-feira (03), no Centro Unificado de Serviços (Centrus). No entanto, nem todas atenderam à convocação, que começou a ser feita há mais de 40 dias. Nesta sexta-feira (03) ainda, 75 pessoas haviam comparecido até o início da tarde. No plantão anterior, mais de 200 passaram pelo Centrus. De acordo com a pasta, faltavam ainda cerca de 150 sorteados.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, explicou que esta é uma etapa burocrática obrigatória. “Em seguida encaminharemos os dossiês para que a Caixa possa fazer a análise técnica e aguardaremos o retorno para darmos os próximos passos e comunicarmos as famílias”, destacou.

Quanto aos beneficiários que não atenderam à convocação para esses dois dias de plantão, a Prefeitura de Suzano fará uma publicação oficial na Imprensa chamando essas famílias para que apresentem documentos e informações necessários em um prazo, provavelmente, de dez dias.

“Se ainda assim essas pessoas não comparecerem, vamos considerar como desistência e logo vamos convocar os suplentes. Temos prazos a cumprir junto à Caixa e não podemos prejudicar as famílias que já cumpriram o que foi solicitado”, explicou o secretário.

Mais informações podem ser obtidas no Centrus, que fica na avenida Paulo Portela, 210, no Centro. O telefone da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação é o 4745-2123.