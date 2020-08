Plantas de loteamentos de Suzano agora estão disponíveis pela Internet

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano colocou à disposição na Internet as plantas de todos os loteamentos regularizados da cidade. O acesso pode ser feito por qualquer pessoa pelo link https://bit.ly/LoteamentosSuzano. Os dados, que antes eram consultados apenas presencialmente, fazem parte do Sistema de Informação Municipal (SIM).

Ao todo, foram digitalizadas 154 plantas oficiais, separadas por bairro. Elas permitem que o Poder Público e a iniciativa privada saibam a metragem de cada lote legalizado de Suzano. Arquitetos e engenheiros civis terão condições de utilizar as plantas como base e auxílio para elaboração e aprovação de projetos de construção, reforma, regularização, entre outros, no Sistema Acto, a plataforma virtual oferecida pela pasta.

Outra possibilidade é a criação de estratégias para reforçar o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com o acesso mais fácil às plantas de todos os bairros, a ideia é desenvolver trabalhos conjuntos com outros setores da Prefeitura de Suzano sobre novas abordagens para melhor atender à população.



Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, o processo de inclusão das plantas digitais no SIM começou em 2017. "Desde o início, elaboramos um mapa online da cidade, trabalhamos para a implantação do Sistema Acto, aplicamos a nova Luops (Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo) pela Internet e, agora, esta é mais uma ferramenta de pesquisa para quem está buscando investir em Suzano com segurança", explicou.