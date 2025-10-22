Envie seu vídeo(11) 4745-6900
22/10/2025
Cidades

Plantio de 80 mudas e caminhada de 5km marcam evento no Max Feffer

Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e da empresa Emibra já garantiu o plantio de 700 árvores; prefeito Pedro Ishi acompanhou de perto a ação

22 outubro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Plantio de 80 mudas e caminhada de 5km marcam evento no Max FefferPlantio de 80 mudas e caminhada de 5km marcam evento no Max Feffer - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, recebeu no último domingo (19/10) o plantio de 80 mudas de ipês-roxos e ipês-amarelos. A iniciativa, realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano e a empresa Emibra, já garantiu o plantio de mais de 700 árvores no município ao longo dos últimos sete anos.

A ação contou ainda com uma caminhada de cinco quilômetros pelo parque, que reuniu cerca de cem colaboradores da empresa e seus familiares.

A caminhada começou às 9 horas, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer o espaço, se conectar com a natureza e reforçar a importância da preservação ambiental. Após o trajeto, foram plantadas as mudas de árvores nativas, reforçando o compromisso com o cuidado ambiental e a sustentabilidade.

Essa é a “7ª Caminhada SIPAT 2025”, promovida pela Emibra Indústria e Comércio no Parque Max Feffer, a atividade faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, ressaltou o valor da ação para o equilíbrio ambiental da cidade. “Cada árvore plantada contribui para a qualidade de vida e fortalece nossas áreas verdes. Eventos como este demonstram como a preservação ambiental pode caminhar lado a lado com a conscientização e a participação da comunidade”, disse.

O prefeito Pedro Ishi também participou da caminhada e reforçou o papel da iniciativa. “Unir cidadania, preservação ambiental e atividades coletivas é um exemplo do que podemos conquistar quando trabalhamos juntos. Esta ação no Parque Max Feffer simboliza nosso compromisso com o bem-estar da população e a sustentabilidade de Suzano”, destacou.

