Plataforma GeoSuzano se torna modelo de trabalho para Prefeitura de Caxias do Sul

A plataforma de georreferenciamento GeoSuzano (geosuzano.com.br) se tornou um modelo de sucesso em âmbito nacional. O sistema inovador que transformou a gestão de dados urbanos da prefeitura suzanense está despertando interesse de cidades de outros Estados, como é o caso do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, distante 1.034 quilômetros de Suzano.

Para conhecer de perto as funcionalidades deste instrumento, que foi implantado em 2021, em Suzano, gestores da cidade gaúcha estiveram, na última quinta-feira (05/06), com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, na sede da pasta, no centro. Também participaram do encontro, a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho, e a coordenadora do departamento de geotecnologia, Isabela Guerreiro.

Representando Caxias do Sul, estavam o diretor de Informações Geoespaciais, Niser Campelo; o gerente do Sistema de Informação Gerencial, Marcelo da Conceição, e o técnico de Informática, Andrigo Salvaro. Os três estão diretamente envolvidos na execução de ações relacionadas a esse serviço e também puderam compartilhar experiências que são desenvolvidas na prefeitura caxiense. Os gestores trocaram ensinamentos sobre métodos de trabalho e sobre os recursos que são disponibilizados por cada um dos sistemas.

Os visitantes buscaram entender como Suzano alcançou o nível de abrangência com sua tecnologia de georreferenciamento, para mapear toda a cidade e agilizar a emissão de documentos relacionados ao território. Por meio da integração com outras plataformas municipais, o sistema permite a análise rápida de dados territoriais, conferindo mais eficiência na tomada de decisões e na formulação de políticas públicas.

Conforme foi demonstrado, o instrumento não só facilita o trabalho interno das secretarias, como também impacta positivamente a população e os empreendedores locais. A partir da emissão automática de certidões, a ferramenta reduz, significativamente, o tempo de espera para processos administrativos, contribuindo para a agilidade na abertura de empresas e no andamento de projetos imobiliários.

Parceria

Além de atrair investimentos, por facilitar a aprovação de projetos, o GeoSuzano contribui para a gestão de outras pastas, incluindo a Educação, a Assistência Social e a Saúde, fornecendo subsídios para a administração municipal tomar decisões assertivas em relação aos atendimentos que devem ser prestados à população. Na pandemia de coronavírus (Covid-19), por exemplo, o instrumento foi fundamental para ações específicas em localidades que registravam o maior número de casos.