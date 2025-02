Plataforma reforça mapeamento e combate à dengue em Suzano

A plataforma de georreferenciamento de informações “GeoSuzano”, implantada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação em 2021, está reforçando o trabalho de combate à dengue na cidade desde janeiro do ano passado. A ferramenta tem contribuído com as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do mapeamento dos casos diagnosticados, que garante indicadores sobre a incidência da doença.

Por meio da parceria entre as pastas, ocorre um intercâmbio de informações sobre os dados dos pacientes acometidos pela enfermidade, que procuram os postos de saúde da Atenção Básica e as unidades da Rede de Urgência e Emergência (RUE). Assim, é possível realizar o mapeamento dos casos pelas informações referentes, por exemplo, ao endereço residencial registrado. A partir daí, a plataforma proporciona uma visualização dos casos por cada quarteirão nos bairros, que se enquadra no sistema de trabalho das equipes de Vigilância em Saúde.

A plataforma passa a ser, portanto, uma estrutura auxiliar para a implementação de atividades específicas na cidade, direcionadas às localidades que têm registrado um maior número de casos. Nesse sentido, o setor de Controle de Zoonoses tem condições de realizar ações ainda mais assertivas para engajar a população no esforço para eliminação de criadouros do vetor, o mosquito Aedes aegypti, evitando água parada, por exemplo, para minimizar os riscos de transmissão. O planejamento dos pontos mais críticos ainda é amparado pela Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que é feita para monitoramento de pontos estratégicos, incluindo ferros-velhos e outros locais que promovem o acúmulo de sucatas.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, frisou que o mapeamento dos casos garante mais condições para a pasta atuar no controle da doença. “A plataforma que nos é disponibilizada indica de forma rápida e clara quais as localidades que devemos atuar com mais ênfase. Conseguimos ter uma noção geral do comportamento do mosquito transmissor a cada semana e no decorrer dos meses do ano”, declarou.

Já o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, ressaltou a inovação proporcionada pela ferramenta nas ações da administração municipal. “Entendemos que a implementação do ‘GeoSuzano’ foi um marco para o trabalho desenvolvido pela prefeitura, pois consegue otimizar os trabalhos de equipes das diversas secretarias. O mapeamento dos dados da dengue, por endereço e pelo perfil dos pacientes, colaboram com a estratégia de combate à doença, preservando a qualidade de vida da nossa população”, destacou o chefe da pasta.