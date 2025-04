PlayPet completa seis anos com mais de 2 mil visitantes

O PlayPet de Suzano completa nesta segunda-feira (28/04) seis anos de funcionamento registrando mais de 2.080 visitantes cadastrados. A marca confirma o sucesso do equipamento inaugurado na primeira gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi, em espaço anexo ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), destinado à prática de exercícios voltados aos animais, se tornando também um local para a promoção de palestras, oficinas e campanhas de adoção responsável, funcionando diariamente entre 8 e 17 horas.

Desde então, as famílias suzanenses passaram a contar com uma área de mais de 1,5 mil metros quadrados para entreter seus cães, numa estrutura que foi feita com materiais recicláveis, levando em consideração a sustentabilidade ambiental e com capacidade para acomodar 30 animais simultaneamente. O espaço possui área verde, pista de agility e uma piscina exclusiva para cães, em formato de osso, com cerca de dez metros cúbicos e 30 centímetros de profundidade, além de bebedouros. Os interessados em marcar presença no local, com os animais, devem realizar inscrições e recadastramentos das carteirinhas de acesso. Para efetuar o registro, os moradores devem se dirigir à área administrativa do Viveiro Municipal com documentos pessoais e do cachorro.

A autorização será emitida após a apresentação de RG, comprovante de endereço do responsável, cópia da carteira de vacinação do animal atualizada e duas fotos 3×4 coloridas. Já para renovações, a administração solicita apenas os documentos comprobatórios de residência e vacinação. A emissão das carteirinhas, que ocorrem em três dias corridos, é fundamental para manter o controle de circulação no local.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que o PlayPet é um espaço único, disponibilizado pela prefeitura para melhorar a qualidade de vida dos animais. “Podemos notar como os cães se sentem à vontade nesta estrutura, que foi concebida pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela sempre primeira-dama Larissa Ashiuchi justamente para a prática adequada de exercícios. É um ponto exclusivo para estas atividades, que reforçam a conscientização sobre o bem-estar animal e reúne as famílias suzanenses em torno das ações destinadas a essa causa”, ressaltou Chiang.

Mais informações sobre o local podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943.