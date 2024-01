PlayPet dá início a recadastramentos e novos registros para visita de cães

O PlayPet de Suzano está retomando as inscrições e recadastramentos das carteirinhas de acesso com o objetivo de promover a visitação dos animais de estimação para este ano. Para efetuar o registro, os moradores devem se dirigir ao espaço anexado ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador) com documentos pessoais e do cachorro. O processo é gratuito e, somente em 2023, foram emitidos 500 documentos.

Para novas solicitações, é necessário apresentar RG, comprovante de endereço do responsável, cópia da carteira de vacinação do animal atualizada e duas fotos 3x4 coloridas. Já para renovações, a administração solicita apenas os documentos comprobatórios de residência e vacinação. A emissão das carteirinhas, que ocorrem em três dias corridos, é fundamental para manter o controle de circulação no local.

O PlayPet funciona diariamente, das 8 às 17 horas, e possui 1,5 mil metros quadrados com uma estrutura adaptada e segura para acomodar 30 cães simultaneamente. O espaço conta com área verde, pista de agility e uma piscina exclusiva para animais, em formato de osso, com cerca de 10 metros cúbicos e 30 centímetros de profundidade, além de bebedouros.

De acordo com a coordenadora do PlayPet, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, um local totalmente dedicado aos animais é fundamental para que os cachorros possam correr e se exercitar em meio a agitação do dia a dia. “As famílias acabam criando uma rotina com seus cães, já que muitas vezes as pessoas não têm espaços disponíveis para passear com eles. Com o PlayPet isso é possível e ambos podem desfrutar de um ambiente totalmente adaptado para os cachorros brincarem e se divertirem”, destacou Larissa.