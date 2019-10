PlayPet de Suzano ganha piscina projetada para cães

O PlayPet de Suzano recebeu nesta semana mais um equipamento para os animais que lá frequentam. Trata-se de uma piscina projetada especialmente para cães. A construção tem cerca de 10 m² e 30 centímetros de profundidade, em formato de um osso.

Segundo o assessor estratégico Márcio Alexandre de Souza, que é diretor de Parques, Praças e Jardins e responsável pela unidade, o projeto foi idealizado para fazer parte do circuito de obstáculos. "Percebemos que os cães brincavam, corriam e depois tentavam de refrescar nos bebedouros. Então, tivemos a ideia para sanar essa necessidade", disse.

Ele ainda destacou a segurança do equipamento. "São apenas 30 centímetros de profundidade e a água é diariamente trocada. Já realizamos testes e a receptividade do público tem sido boa. Todos aprovaram a novidade", afirmou.

O PlayPet conta com área aberta e uma série de obstáculos. Ao lado da pista de exercícios, também há uma estrutura para encontros, oficinas, palestras e outros eventos. Para frequentar o espaço, é preciso criar a carteirinha do animal. Para tanto, basta apresentar cópias do RG e do comprovante de endereço do responsável e carteirinha de vacinação, duas fotos 3x4 colorida e avaliação veterinária do pet.

O equipamento público está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, e funciona todos os dias, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (11) 4749-3943.