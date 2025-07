PlayPet incentiva bem-estar animal com área exclusiva para agility e recreação

O PlayPet de Suzano, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no bairro Jardim Imperador, oferece uma área exclusiva dedicada ao lazer e bem-estar dos cães com estruturas voltadas para recreação e atividades de agility. O espaço funciona diariamente, das 8 às 17 horas, e para acessar o local é necessário emitir a carteirinha de acesso na área administrativa, anexa ao PlayPet.

O espaço conta com 1,5 mil metros quadrados e oferece diversos equipamentos voltados ao lazer e à prática de agility, como rampa, escada, obstáculos e um túnel construído com pneus reciclados. Além de entreter os pets, a reutilização de materiais contribui para a preservação do meio ambiente. O PlayPet também dispõe de uma piscina em formato de osso.

Para desfrutar do local, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação atualizada do animal, comprovante de residência em Suzano, uma foto 3x4 e um documento de identidade com foto. A inscrição deve ser realizada na área administrativa. Já para os tutores que desejam renovar o acesso, basta apresentar a carteirinha de vacinação atualizada e o comprovante de residência. A exigência da carteirinha de identificação garante a segurança de todos, permitindo a entrada apenas de animais devidamente vacinados.

O equipamento foi inaugurado em abril de 2019, sob a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e, desde então já recebeu mais de 2 mil visitantes cadastrados, além de realizar eventos como “Cãominhada” e o “PlayPet Day” que garante aos cães consultas com veterinários e atividades especiais.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a importância de oferecer um espaço adequado para os pets. “Proporcionar momentos de lazer aos animais é fundamental. O PlayPet conta com estrutura acessível para a emissão das carteirinhas, garantindo que todos os pets possam aproveitar um ambiente seguro e preparado para recebê-los”, afirmou o chefe da pasta. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943.