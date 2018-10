Plenário é interditado após terreno afundar

A Câmara de Suzano decidiu interditar o Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido” por causa de um afundamento detectado no terreno. Com esta medida, as sessões parlamentares serão transferidas, a partir desta quarta-feira (3) para o 1º andar do prédio.

A decisão pela interdição ocorreu após o Legislativo receber o relatório de uma vistoria realizada na semana passada pela engenheira civil da Prefeitura de Suzano, Denise Terao .

No documento, a profissional informa que constatou o “afundamento do piso sob o vidro temperado de fechamento” e na “calçada externa” - localizada na rua Paraná.

Ela aconselha a interdição da área em questão, para que seja feita uma “vistoria minuciosa nos vidros”. Segundo a engenheira, há perigo de os vidros estilhaçarem com um movimento mais brusco, colocando em risco transeuntes e as pessoas que trabalham no local.

O presidente da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, solicitou que a empresa responsável pela construção do prédio da Câmara acione os responsáveis pela instalação dos vidros e pediu urgência diante da gravidade do problema. “Não podemos correr riscos de um acidente de grandes proporções, assim como o que ocorreu com a Boate Kiss”, afirmou ele, relembrando o caso ocorrido na casa noturna em Santa Maria (RS).

“Vamos atuar para preservar a integridade física da população que frequenta a Casa de Leis, os funcionários e os vereadores. Por isso, aguardaremos que a empresa finalize as obras para retornar as sessões ao Plenário com segurança”.

Como a obra do prédio ainda está em período de garantia, os reparos não terão custos adicionais à Câmara de Suzano.

Sessão

Na sessão de hoje, a partir das 18 horas, entrará em discussão e votação o projeto de lei que institui no calendário oficial do município o “Novembro Azul”, como mês dedicado a ações de prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem. A propositura é de autoria do vereador Leandrinho.

Também está na pauta a votação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao veto do Executivo ao projeto de lei complementar sobre o Programa de Regularização Fundiária Urbana, de autoria do vereador José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa. Haverá ainda a votação de um projeto de lei complementar do vereador Lisandro Frederico (PSD), que suspende a cobrança da Taxa de Iluminação Pública (CIP) aos moradores que estiverem com insuficiência temporária do serviço de iluminação.

Por fim, será votado amanhã projeto de lei do vereador José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu, que denomina de Lydia Gomes Amorim Martins a atual rua Quatro do loteamento Recreio Rio Bonito, no distrito de Palmeiras.