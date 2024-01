PM divulga hoje números da 'Operação Impacto', uma das maiores ações de combate ao crime na região

Com a presença do coronel Rodrigo Quintino, do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi e secretários municipais, a “Operação Impacto” contra o crime se iniciou na tarde desta terça-feira (16), às 16 horas, em todo o Alto Tietê. Os policiais se concentraram no Parque Max Feffer, em Suzano, para a saída do início da operação, que segue até a madrugada desta quarta-feira (17). Os dados saem hoje.

Participaram ao menos 200 policiais e 80 viaturas. Eles foram desempenhados na operação. O patrulhamento contou com a Rádio Patrulhamento, Forças Táticas e Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caeps). Além disso, a ação teve apoio do Helicóptero Águia, Rota, Choque, Cavalaria, Trânsito, Polícia Rodoviária, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps) e Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), além da Guarda Civil Municipal (GCM).

O objetivo da operação é aumentar a segurança das cidades e inibir as práticas criminosas. O comandante explicou ainda que essa ação foi toda planejada para controlar o crime, especialmente roubo, furto e combater o tráfico de drogas.

“Uma operação desse porte, ela é toda planejada com muita antecedência. Então as nossas tropas saíram para o patrulhamento com alvos pré-definidos. O principal objetivo é o controle dos indicadores criminais, especialmente roubo, furto de veículos, furtos de celulares e o combate ao tráfico de drogas”, explica o coronel Quintino.

O coronel informou que pretende manter essa operação até o Carnaval. “Estou muito feliz por estar proporcionando para a população de bem uma operação desse porte. Portanto, pretendemos manter, pelo menos, até depois do Carnaval”, disse.

Para finalizar, o comandante explicou que a região terá o Batalhão do Caep, que atualmente já funciona o patrulhamento no Alto Tietê. “A inauguração formal do prédio depende dos pequenos ajustes físicos na estrutura. Imagino que até o final de fevereiro entre o começo de março já estará funcionando”, finaliza. O prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que a parceria entre a GCM e a polícia é importante para inibir o crime em Suzano. “É a maior operação já realizada na história da cidade”, disse.

Seguranças

A operação também contou com a participação das Guardas Municipais dos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, e também com o suporte dos órgãos de Polícia Judiciária, exercida pela Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico.

Companhia de Ações Especiais de Polícia Militar atua em Suzano; inauguração ofical será até março