PM do Alto Tietê arrecada donativos para Brumadinho

A Polícia Militar (PM) do Alto Tietê está arrecadando donativos para as vítimas do rompimento da barragem no Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Apesar das autoridades (Defesa Civil e PM) locais informarem que as doações recebidas são suficientes, todas as unidades policiais da região estarão recebendo, nesta semana, doações de alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene.

As doações podem ser feitas até esta quarta-feira (30) na sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), em Mogi das Cruzes; nos três batalhões da região - 17º, 32º e 35º e também nas demais bases policiais de Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

A PM informou que ainda não possui uma transportadora que leve os donativos até Minas Gerais.

Portanto, se alguém tiver interesse em colaborar, pode entrar em contato com a PM pelo telefone (11) 2500-3900 na Seção de Comunicação Social.

SUZANO

A Prefeitura de Suzano se colocou a disposição das autoridades de Brumadinho e informou que o Fundo Social de Solidariedade está de prontidão para auxiliar qualquer solicitação vinda da cidade mineira.

"O Fundo já está em campanha de arrecadação de donativos (Janeiro Solidário) e os recursos podem ser direcionados mediante a necessidade deste município. A Cruz Vermelha de São Paulo já fez um comunicado oficial informando que, neste momento, não há necessidade de envio de donativos a Brumadinho, Mesmo assim, o Fundo Social permanece em prontidão no caso de solicitações", garante.

Além disso, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social permanece em alerta e que, caso necessário, a pasta pode enviar uma equipe treinada para o atendimento social às famílias atingidas pela tragédia.

Endereços para doações (Batalhões)

Suzano - 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M): Avenida Paulista, nº 173- Jardim Monte Cristo

Mogi das Cruzes - Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12): Rua Coronel Souza Franco, nº 1010 - Centro e 17° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M): Rua Tenente José Adolfo de Moura Sales, nº 61 - Alto do Ipiranga

Itaquá - 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M): Avenida Uberaba, nº 85 - Vila Virgínia