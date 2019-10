PM espera reduzir crimes com Atividade Delegada em Suzano

O comandante do Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12), coronel Wagner Tadeu Silva Prado, afirma que a Atividade Delegada vai aumentar a segurança na cidade. O projeto de lei foi aprovado, na semana passada, na Câmara Municipal da cidade. É de autoria do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

"A Atividade Delegada é muito bem vinda em Suzano. Hoje, temos implantada em Mogi das Cruzes e Guararema. É um investimento importante que a cidade faz. A população precisa ver isso não como um gasto, mas sim como investimento", explica o comandante.

O município realiza convênio com o governo estadual para que policiais militares realizem serviços de competência do município. "O município contata o estado e os policiais militares ajudam em questões de fiscalização, por exemplo, aumentando a sensação de segurança na cidade", conta Wagner.

De acordo com o comandante, a Polícia desempenha a Atividade Delegada e paralelamente contribui com policiamento ostensivo e preventivo da cidade. "É um custo benéfico. A cidade só paga a hora contratando os policiais. A Guarda Civil Municipal contribui e ajuda bastante a polícia. Parabenizo o prefeito de Suzano pela iniciativa e assim que estiver tudo pronto e assinado, iniciaremos os serviços", explica.

TENENTE-CORONEL

O tenente-coronel do 32º Batalhão da Polícia Militar de Suzano, Roberto Caruso, esteve presente na votação com policiais militares e destacou a importância do projeto para a cidade, além de afirmar que o Atividade Delegada vai contribuir com a diminuição dos índices de criminalidade no município.

"É uma atividade importante para complementar ajuda à sociedade. É uma ação de presença dos policiais em prol da sociedade. Os policiais militares fazem horário extra e isso deu certo em outros municípios, como Guararema, onde o índice de criminalidade diminuiu. É realmente para essa finalidade. Vai ajudar a diminuir os crimes na cidade e fortalecer a segurança", explica Caruso.