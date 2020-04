PM recebe 630 denúncias de descumprimento à quarentena, aponta Painel Jornalismo de Dados

A Polícia Militar do Estado de São Paulo recebeu, em março, nas cidades do Alto Tietê 644 denúncias de descumprimento ao decreto do governador de São Paulo João Doria (PSDB) que determinou quarentena em todo Estado de São Paulo, com fechamento do comércio e funcionamento apenas de serviços essenciais.

Outras 13 ocorrências foram registradas na região, envolvendo o coronavírus. As informações são do portal Painel Jornalismo de Dados - um projeto de jornalismo independente que tem como proposta a produção de conteúdo de relevância social criado a partir de dados públicos.

A Polícia Militar criou um código novo dentro do sistema de denúncias no 190 somente para dados das ligações que chegam sobre o tema da pandemia.

Somente no mês de março, casos de descumprimento à quarentena no Alto Tietê foram registrados nas dez cidades, segundo a Polícia Militar. Itaquaquecetuba foi o município com mais ocorrências: 177, sendo 173 sobre funcionamento de estabelecimento sem autorização, ou seja, o descumprimento da restrição de atividades previsto para o comercio não essencial (como bares, casas noturnas, shoppings) e igrejas, por exemplo. A cidade também teve o maior número de ocorrências policiais envolvendo menção ao coronavírus.

Casos por cidade

Em seguida está Mogi das Cruzes, com 123 casos de estabelecimentos funcionando sem autorização, além de outras três ocorrências envolvendo menção ao vírus. Na cidade, o Tribunal de Justiça do Estado proibiu carreatas e outros eventos que desrespeitem o isolamento destinado a evitar a propagação do coronavírus e fixou multa de R$ 20 mil por postagem em redes sociais que incitem a realização de eventos com aglomeração de pessoas e R$ 200 mil caso haja participação em carreata ou ato público.

Em Suzano a PM recebeu 125 denúncias. A cidade também tem decreto municipal que estabelece regras para evitar a propagação do coronavírus.

Em todo Estado, somente no mês de março, foram registradas 15,5 mil ocorrências por abrir estabelecimentos sem autorização. 8,7 mil delas aconteceram na capital. Os dados foram obtidos pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada na Lei de Acesso à Informação.

Os casos e óbitos confirmados de covid-19 na região do Alto Tietê estão sendo atualizados diariamente em um infográfico interativo feito pelo Painel Jornalismo.