PM reforça policiamento após ataques a motoristas de aplicativo

A Polícia Militar (PM) reforçou o policiamento nas áreas com maior incidência de casos de violência contra motoristas de aplicativo. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Agora, os militares estão desenvolvendo operações específicas em diferentes regiões, com o objetivo de fiscalizar os veículos que utilizam adesivos de aplicativos. Os carros que possuírem passageiros, mesmo que não estejam com adesivos, também receberão atenção dos policiais.

As polícias Civil e Militar buscam, junto às empresas de aplicativo e aos representantes da categoria, formas para facilitar a identificação dos veículos. Além disso, ações para reforçar a segurança de motoristas e usuários já estão sendo tratadas com os grupos.

Compromisso

Conforme noticiou o DS na edição de ontem, 3, as empresas de aplicativo se comprometeram a dar uma resposta, em até trinta dias, sobre um Termo de Compromisso elaborado por motoristas e grupos que propõe treze ações, que têm como objetivo aumentar a segurança da categoria.

O documento foi apresentado após os constantes ataques que os condutores vêm sofrendo nos últimos meses. Só no Alto Tietê, três motoristas de aplicativo foram assassinados no mês de setembro durante corridas.

Empresas

Um dos sócios do aplicativo Garupa - que opera em algumas cidades do Alto Tietê - Marcos José Avelino, afirma que alguns tópicos do documento serão adotados para a plataforma até o final de 2019.

O Garupa quer implantar, ainda neste ano, reconhecimento facial dos passageiros, botão de emergência e câmeras nos veículos ou, pelo menos, uma função no celular que inicie uma gravação no começo de cada corrida.

“A gente veio com a proposta de escutar muito a opinião do motorista”, afirmou Avelino.

Atualmente, o aplicativo conta com foto e destino dos passageiros, compartilhamento de viagem com outras pessoas e opção de corrida em dinheiro decidida pelo motorista. Não é obrigatório o adesivo no veículo, e o aplicativo também não tem cláusula que exclui o motorista que cancelar viagens.

Esses foram alguns tópicos citados por motoristas no documento.

Uma das empresas mais usadas atualmente, a "99App", por meio de nota, destacou ações que realiza e características do aplicativo, que estão relacionados a alguns tópicos listados no documento elaborado pelos motoristas.

Um deles é com relação a informações prévias do passageiro. A 99 Táxi diz que os motoristas recebem dados sobre destino, a nota do passageiro e se ele é frequente. A empresa realiza cursos com orientações para segurança e deixa os condutores escolherem se preferem receber o pagamento em dinheiro.

Procurada pela reportagem, a empresa Uber não respondeu às demandas enviadas.