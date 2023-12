PM reforçará segurança e prevê operações em parceria com a GCM

A Polícia Militar vai reforçar a segurança para as festas de final de ano e prevê operações em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano.

“O policiamento será reforçado com o efetivo próprio das Unidades Territoriais, por intermédio da aplicação estratégica das equipes da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Dejem) – nas datas, locais e horários de maior fluxo de pessoas e veículos, bem como nas adjacências das áreas centrais e polos comerciais dos municípios”, informou a PM.

Segundo a PM, com relação às especificidades locais do policiamento, no 17º BPM/M (responsável pelos municípios de Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes e Salesópolis) o reforço do policiamento próprio teve início a partir de 1º de dezembro de 2023, também se valendo do efetivo da Atividade Delegada.

Ainda conforme a PM, na área do 32º BPM/M (responsável pelos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano) para o período de dezembro de 2023, além do reforço da atividade policial em geral, será desencadeada operação conjunta com as Guardas Civis Municipais (GCM)) com o foco nas áreas centrais, para especial coibição dos indicadores de crimes contra o patrimônio.

Na área do 35º BPM/M (responsável pelo município de Itaquaquecetuba) a partir do dia 4 de dezembro até o final do ano, serão disponibilizadas equipes extras de efetivo próprio daquela unidade que reforçarão o policiamento principalmente na área comercial da cidade, com equipes voltadas exclusivamente para a saturação de produtividade policial.

“As operações policiais militares de preservação da Ordem pública a serem desenvolvidas no período, também serão intensificadas com o advento de ações específicas para o Natal e Ano Novo”, informou.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e o 32° Batalhão da Polícia Militar informou que vão realizar a Operação Natal Seguro no final do ano em Suzano. O aumento do policiamento na área central da cidade se dá por conta do aumento das vendas de final de ano. A ação está em fase de planejamento.