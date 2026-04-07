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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Cidades

Poá amplia vacinação contra a gripe e promove 'Dia D' neste sábado (11)

Mobilização especial será realizada no próximo dia 11 nas UBSs da Vila Varela, de Calmon Viana, do Jardim Nova Poá, do Jardim América e na Praça da Bíblia

07 abril 2026 - 16h54Por De Poá
Poá amplia vacinação contra a gripe e promove 'Dia D' neste sábado (11)Poá amplia vacinação contra a gripe e promove 'Dia D' neste sábado (11) - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá intensificou a campanha de vacinação contra a gripe no município e mobiliza a população para o ‘Dia D’ de imunização, marcado para o próximo sábado (11/04).  A ação, que é coordenada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, será realizada das 8 às 15 horas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Varela, de Calmon Viana, do Jardim Nova Poá, do Jardim América e na Praça da Bíblia.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários e, dessa forma, reduzir complicações, internações e mortes causadas pela influenza. Para isso, além do Dia D, a campanha acontece também em todas as UBSs da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45. Para receber a dose da vacina, é necessário apresentar um documento com foto, a caderneta de vacinação e o CPF. 
A iniciativa reforça a importância da imunização preventiva, especialmente entre crianças, idosos, gestantes, profissionais da saúde e da educação e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de grupos considerados mais suscetíveis às complicações provocadas pelo vírus da gripe. 
Grupo prioritário
A campanha é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre os públicos contemplados estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e educação, caminhoneiros, trabalhadores do transporte e Correios, forças de segurança, povos indígenas, comunidades quilombolas, população do sistema prisional e pessoas com deficiência, doenças crônicas e em situação de rua
 Para o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, com a intensificação da circulação de vírus respiratórios, a campanha de vacinação contra a gripe passa a ter papel ainda mais estratégico, especialmente na proteção de grupos mais vulneráveis, já que a influenza pode evoluir para quadros graves. “A mobilização tem como foco reduzir complicações, internações e óbitos, além de conter a disseminação do vírus por meio da imunização. Temos como meta vacinar ao menos 90% do público prioritário”, disse.  
O prefeito Saulo Souza reforça que a vacinação é uma ferramenta essencial de saúde pública. “Além da proteção individual, a imunização em massa contribui para reduzir a circulação do vírus na cidade. A campanha em Poá chega em um momento importante do calendário epidemiológico, antecedendo o período de temperaturas mais amenas, quando historicamente há aumento de casos de síndromes respiratórias. É importante que a população contemplada participe”, finalizou. 

Serviço 

Campanha de vacinação contra a gripe – Poá 

Locais: todas as UBSs de Poá 
Horário: segunda a sexta, das 8h às 15h45 

Dia D 
Data: sábado, 11 de abril de 2026 
Horário: das 8h às 15h 
Locais: UBSs Vila Varela (rua Alfredo Mauricio Varela, 20), Calmon Viana (rua Maria Helena, 159), Nova Poá ( rua Esperidião Hoffer, 223 ), Jardim América ( rua Esmeralda, 88) e Praça da Bíblia (avenida Nove de Julho, 22)

Documentos 
Documento com foto, CPF e caderneta de vacinação 

Informações: 
Vigilância Epidemiológica: (11) 4639-9121

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