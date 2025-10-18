Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sábado 18 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 18/10/2025
Poá

Poá celebra a beleza e a tradição com a coroação da Miss Orquídea 2025

Cerimônia consagrou Beatriz Suyama como vencedora do concurso e emocionou o público presente na Praça de Eventos

18 outubro 2025 - 15h28Por de Poá
Poá celebra a beleza e a tradição com a coroação da Miss Orquídea 2025Poá celebra a beleza e a tradição com a coroação da Miss Orquídea 2025 - (Foto: Nivaldo Alves)

A cidade de Poá viveu, nesta sexta-feira (17), uma tarde de celebração e emoção com a coroação de Beatriz Suyama como Miss Orquídea 2025. Em evento realizado na Praça de Eventos, a jovem recebeu a coroa das mãos do prefeito Saulo Souza e da primeira-dama Flavia Souza e agora assume o posto máximo da beleza poaense, representando as mulheres da cidade durante a tradicional Orquídea Fest Poá 2025. A nova corte é composta ainda por Gabrielly Lins, como 1ª princesa; Gabriela Moreau, como 2ª princesa; e Tábata Freitas, como 3ª princesa. 

Com grande torcida composta por familiares e amigos, as dez finalistas desfilaram em dois momentos, falaram sobre suas trajetórias, responderam a perguntas feitas pela produção do evento e emocionaram o público presente. As vencedoras, escolhidas por um júri composto por 12 jurados, receberam a esperada faixa, a coroa e os prêmios em dinheiro: R$ 5 mil para a miss, R$ 3 mil para a 1ª princesa, R$ 2 mil para a 2ª e R$ 1 mil para a 3ª princesa. 

Com o título conquistado, Beatriz Suyama não escondeu a emoção. “Meu coração está cheio de amor e honra por poder representar as mulheres poaenses como Miss Orquídea. Minha família foi uma das pioneiras em Poá, e minha avó faz parte dessa conquista. Desde pequena acompanho esse concurso e estar aqui hoje é a realização de um grande sonho. Estou muito feliz e ansiosa para essa grande festa que será a Orquídea Fest 2025. A partir de hoje, como Miss Orquídea, meu coração vai bater mais forte”, completou. 

O prefeito Saulo Souza celebrou o retorno do concurso destacando a força e o simbolismo do evento para a cidade. “O que encheu meu coração de alegria foi ver um ambiente transformador. As finalistas deste concurso inspiram a todos nós com sua coragem e beleza. O maior resgate desse evento é despertar no coração de cada pessoa que vive em Poá o orgulho de ser poaense. Quem ama sua cidade compartilha suas belezas com os visitantes. Essas mulheres representam, como a orquídea, a beleza, a resiliência e a coragem da mulher poaense”, destacou. 

A primeira-dama Flavia Souza também ressaltou o caráter simbólico do concurso. “Esse concurso, essa festa, é o resgate dos valores, da tradição e da cultura de Poá. Mais do que beleza, representa coragem e superação das participantes”, declarou. 

O secretário de Cultura, Paulo Barbosa, comemorou o sucesso do evento. “Preparamos uma estrutura linda para esse concurso e trabalhamos sempre com o objetivo de entregar o melhor para a nossa população. Fiquei muito feliz em ver famílias reunidas e a torcida pelas candidatas”, destacou. 

A produção da Página VIP, em parceria com a Secretaria de Cultura de Poá, foi responsável pela realização do evento, que contou com estrutura especial para receber o público. A cerimônia também contou com a presença do presidente da Câmara de Poá, Lucas Ferrari, demais vereadores, além de secretários municipais e demais autoridades. 

Juri 

O júri foi composto por profissionais e personalidades do Alto Tietê, entre eles a influenciadora Bruna Ayra; a empresária Luciane Batista Ruiz; a secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio; a ex-princesa do concurso, Edineia Maciel do Nascimento; as empresárias Thaty Tramontini e Laudy Santos; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Kelly Maria da Penha; o Mister Brasil, João Paulo Souarthes; e o empresário da área da beleza, César Albuquerque.

