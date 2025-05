Poá concede reajuste salarial de 6% a servidores públicos

O prefeito de Poá, Saulo Souza, sancionou nesta segunda-feira (19) a Lei nº 4.485/2025, que garante reajuste de 6% no salário de todos os servidores públicos municipais. A nova legislação aprovada pela Câmara estabelece o maior aumento da região, sendo, inclusive, acima da inflação do período, e tem efeito retroativo a 1º de maio de 2025.

O reajuste foi viabilizado após um estudo técnico entre as áreas responsáveis pelo controle fiscal do município. Foram realizados levantamentos a fim de concluir qual seria o maior índice possível para a valorização do funcionalismo público, sem, evidentemente, perder de vista o equilíbrio das contas públicas.

A decisão também atende à Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, conforme o artigo 37, inciso X. “Esse grande esforço para conceder aos funcionários públicos municipais as melhores condições de trabalho possíveis é uma prioridade do nosso governo, certos de que, com essa valorização, nossa cidade vai sendo encaminhada para o próximo nível”, declarou o prefeito Saulo Souza.

“Pacotão da Bondade”

Desde o início da atual gestão, o prefeito Saulo Souza tem adotado políticas focadas na valorização e no bem-estar dos servidores municipais. Logo na primeira sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Poá, realizada no dia 4 de fevereiro, foi aprovado o “Pacotão da Bondade”, enviado à Casa de Leis pelo Poder Executivo com projetos de lei voltados

Entre as ações incluídas nesse pacote estavam a reativação do vale-alimentação no valor de R$ 400, a progressão de carreira para a Guarda Civil Municipal (GCM), o pagamento de pró-labore para policiais militares e o aumento de quase 40% no valor da bolsa-auxílio desemprego e do auxílio-cesta básica aos trabalhadores do Programa de Combate ao Desemprego. "Nós adotamos todas essas medidas com o objetivo de valorizar cada vez mais os servidores, que necessitam dessa atenção e reconhecimento. Agora conseguimos, com o apoio da Câmara mais uma vez, aprovar o aguardado dissídio de 2025", finalizou o prefeito.