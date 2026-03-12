Poá promove ação especial com orientação gratuita no Mês do Consumidor

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, promoverá no próximo dia 13 de março uma ação especial voltada à orientação e conscientização da população em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março. A atividade será realizada das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, 372, no Centro, e contará com atendimentos e orientações sobre direitos do consumidor, compras seguras e prevenção contra golpes e fraudes.

A iniciativa faz parte das ações do Mês do Consumidor e tem como objetivo aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Procon Municipal de Poá, além de reforçar a importância do conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Durante o evento, moradores poderão tirar dúvidas, receber orientações e entender melhor quais são os caminhos para resolver problemas relacionados a compras e serviços.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população às informações sobre seus direitos. “Nosso objetivo é orientar e conscientizar a população para que todos possam comprar com segurança e conhecer melhor os seus direitos. O consumidor informado tem mais confiança para participar das promoções e também sabe como agir caso enfrente algum problema”, afirmou.

Segundo ela, a ação também reforça o compromisso da administração municipal em fortalecer o relacionamento entre consumidores, comércio local e órgãos de proteção. “Queremos que o cidadão saiba que não está sozinho. Caso enfrente dificuldades ou perceba irregularidades em uma compra, é fundamental reunir os comprovantes e procurar o Procon Municipal de Poá. Estamos aqui para defender o consumidor”, completou a secretária.

O coordenador do órgão em Poá, Wellington Souza, explica que o aumento do número de ofertas também costuma atrair golpistas que se aproveitam da empolgação das pessoas. “O Dia do Consumidor é uma excelente oportunidade para fazer boas compras, pois muitos locais fazem promoções, mas também exige atenção redobrada. Nossa missão é garantir que os direitos da população sejam respeitados e orientar para que as pessoas saibam identificar situações suspeitas antes de concluir uma compra”, explicou.

Ele também orienta que o consumidor pesquise os preços com antecedência para evitar cair na chamada fraude da “metade do dobro”, quando o valor do produto é aumentado antes da promoção para simular um grande desconto. “É importante desconfiar de ofertas muito abaixo do valor de mercado, principalmente em sites desconhecidos. Golpistas costumam utilizar preços extremamente baixos como estratégia para atrair vítimas, principalmente em anúncios compartilhados por redes sociais, mensagens de celular ou e-mails”, finalizou.