Poá realiza Dia D de vacinação e imuniza centenas de pessoas contra gripe e Covid

A Prefeitura de Poá registrou um saldo positivo no ‘Dia D’ de vacinação realizado no último sábado (11/04), com a aplicação de mais de 770 doses contra Gripe e Covid-19, reforçando a mobilização promovida pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários.

A ação foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Varela, Calmon Viana,Jardim Nova Poá, Jardim América e também na Praça da Bíblia, com atendimento ao longo do dia. A iniciativa integrou a campanha de prevenção às doenças respiratórias, especialmente neste período de maior circulação de vírus.

A vacinação continua em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. A campanha é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e educação, caminhoneiros, trabalhadores do transporte e Correios, forças de segurança, povos indígenas, comunidades quilombolas, população do sistema prisional e pessoas com deficiência, doenças crônicas e em situação de rua.

O secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, destacou a adesão da população e a importância da continuidade da campanha. “O resultado do Dia D demonstra a consciência da nossa população sobre a importância da prevenção. Conseguimos alcançar um número expressivo de pessoas imunizadas em um único dia, o que reforça nosso compromisso com a saúde pública e a proteção dos grupos mais vulneráveis. Seguiremos mobilizados para ampliar ainda mais essa cobertura”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o sucesso da ação e fez um apelo para que a população continue procurando as unidades. “Ficamos muito satisfeitos com a participação da população no Dia D, que foi um verdadeiro sucesso. A vacinação salva vidas e é uma das principais ferramentas de prevenção que temos. Por isso, reforço o convite para que todos que ainda não se vacinaram procurem a UBS mais próxima”, declarou.