Poços restantes na SP-66 serão fechados neste semestre, diz Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pretende fechar os dois poços restantes na Avenida Major Pinheiro Froes (SP-66) ainda neste semestre.

O DS visitou a via e constatou que o trecho onde acontecem as obras está totalmente liberado no sentido Itaquá.

Já no sentido Mogi da via, em alguns pontos, apenas uma parte da pista é usada, enquanto na outra ocorrem intervenções. Há placas de sinalização indicando obras na pista.

Isso tem carregado o trânsito em alguns momentos. Por volta das 11h30 de ontem, o fluxo na pista que leva para Mogi estava levemente carregado, mas sem pontos de parada. O movimento de veículos no sentido Itaquá estava normal.

Com as obras, o esgoto de 527 mil pessoas será encaminhado para tratamento na estação Suzano, beneficiando as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

Os trabalhos integram o cronograma de implantação do interceptor ITi16 e coletores de esgoto. A ideia é realizar os trabalhos sem que haja necessidade do bloqueio das faixas de trânsito, minimizando assim os transtornos aos motoristas. Em maio de 2019, o primeiro poço foi fechado. O segundo foi fechado em dezembro do ano passado. Mesmo com dois poços restando, o frentista Edgar Chapani Teixeira, 36, já sente reflexos positivos das obras.

"Quando tinha o buraco em frente ao posto de gasolina (onde trabalha), prejudicava muito. Agora melhorou o fluxo", conta Teixeira. "Eu chego aqui por volta das 6 horas da manhã, e o trânsito flui bem. Na volta também", completa o frentista, morador de Itaim Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo.

O montador Eliel Torres Soares, 42, também observou que o trânsito melhorou na via após o fechamento de dois poços. Morador de Poá, ele viu o tempo de viagem de casa ao trabalho cair para cinco minutos. "Agora melhorou, mas antes, quando vinha para Suzano, era muito lento (o trânsito). No horário de pico já foi mais difícil, agora está legal".