Poços são fechados e 1,5 km de asfalto refeito após 11 anos de obra na SP-66

A Sabesp anunciou, nesta semana, a conclusão da obra de tubulação de esgoto na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), em Suzano.

Os serviços duraram, em média, 11 anos. Geraram reclamações e protestos na cidade.

O acabamento e o fechamento dos poços ocorreram durante o mês de agosto, com a recomposição asfáltica de cerca de 1.500 metros da via.

A estrutura implantada no local vai transportar o esgoto da região à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Suzano, beneficiando a população com mais saúde e qualidade de vida, segundo a Sabesp. No entanto, trouxe grandes problemas para motoristas que tiveram de enfrentar trânsito e asfalto deteriorado por mais de dez anos.

A empresa explicou que o trabalho é de implantação das estruturas de esgotamento sanitário. De acordo com a companhia, os buracos causados pela reforma foram fechados gradualmente até o fim do trabalho.

Essas obras fazem parte do Projeto Tietê, que, segundo a empresa “incluem implantações de estruturas de grande porte para transportar o esgoto da região até a Estação de Tratamento em Suzano”.

A Sabesp explicou, ainda, que não serão só moradores de Suzano os beneficiados pelas manutenções. A companhia diz que munícipes de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e extremo leste de São Paulo serão favorecidos com as obras.

O avanço no saneamento básico nessa área “leva mais saúde e qualidade de vida” aos moradores. Além disso, as obras beneficiam o meio ambiente com a melhora da qualidade da água do rio Tietê, segundo a empresa. Em abril de 2022, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu com a diretoria da Sabesp para tratar do fechamento dos últimos dois poços na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi.

A expectativa era de que os trabalhos fossem executados e finalizados naquele ano, assim como o recapeamento do trecho desde a descida do Viaduto Ryu Mizuno até o limite com a cidade de Poá. O prazo não foi cumprido.

No final do ano passado, em outra reunião, o diretor da Sabesp, Ricardo Borsari, e o diretor de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente, Alceu Segamarchi Júnior, prometeram finalizar a obra e acabar com os transtornos no final deste semestre.

Neste ano, nova reunião aconteceu com novo prazo estipulado, finalmente cumprido após atrasos.