Polícia analisa casos de assaltos a ônibus na região e intensifica policiamento

A Polícia Militar (PM) analisa os casos de assaltos a ônibus no Alto Tietê, para reorientar o patrulhamento na região.

Além disso, os policiais têm intensificado o policiamento com a realização de megaoperações.

Os ônibus da região vêm sofrendo com constantes assaltos. Desde o início do ano, a região computou 67 assaltos, sendo que 22 registros foram feitos entre 1 de outubro e 17 de novembro, conforme o DS noticiou neste mês.

Esses dados são referentes a quatro cidades da região: Poá, Itaquá, Ferraz e Suzano. A empresa que administra o transporte em Mogi das Cruzes também foi consultada, mas não divulgou números de assaltos por "questões políticas internas".

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Civil investiga todos os casos que são apresentados às unidades policiais. Por isso, a pasta pede para que sempre seja realizado o Boletim de Ocorrência (B.O.).

Segurança das empresas

A Radial, empresa que administra o transporte público em Ferraz, Poá e Suzano, afirmou por meio de nota que colabora em todos os sentidos com as autoridades policiais e com a segurança de seus funcionários.

Além disso, a empresa afirma que os ônibus que atuam em Suzano, Ferraz e Poá contam com equipamentos de bilhetagem eletrônica, que reduzem o fluxo de dinheiro nos veículos. "Esta é uma iniciativa importante para desencorajar o assalto", diz trecho da nota, enviada pela empresa.

Já a Expresso Planalto afirmou que treina seus motoristas para não reagirem aos assaltos. A empresa diz que os ônibus dispõem de cofres, para que os motoristas guardem o dinheiro.