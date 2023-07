Polícia Civil de Suzano é homenageada por melhor investigação

A Polícia Civil de Suzano foi homenageada pela Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo (Aipesp) por realizar a melhor investigação policial do mês em abril deste ano. O diploma foi entregue em maio aos policiais envolvidos. A investigação premiada foi sobre uma casa de refino que ficava no Parque Maria Helena, em Suzano.

O DS noticiou o fato na época. A ação da Polícia Civil culminou na prisão de um homem e uma mulher. Um dos investigadores envolvidos é Orlando Santini Junior. Ele explicou como foi feita a escolha por parte da associação.

“Eles têm acesso a essas investigações. Foi premiada a melhor do mês. Foi em abril. Fizeram a escolha em maio. Foi uma casa de drogas. Os investigadores foram ao local e prenderam dois traficantes no local. Um deles era procurado, e fizemos a apreensão e acionamos a perícia para o local. Foi um flagrante, e culminou no melhor do mês”, explicou o investigador.

Ele também detalhou como foram as investigações do caso. “A gente tem dois colegas, o Caio e o Fábio, que já estavam investigando uma mulher. Com a viatura descaracterizada, viram ela entrando na casa. Chamaram ela, entraram na casa e viram outro indivíduo na casa”, afirmou.

Além de Orlando, foram homenageados o delegado titular de Suzano, Sergio André Moreira Garutti; o delegado assistente, Gabriel Budemberg Sandroni; o chefe dos investigadores, Helder Souza Lopes; os investigadores Caio Cesar Ewert de Campos, Fabio Luiz Ribeiro de Lima e Juraci de Brito Santos; e a escrivã de Polícia, Louise Lopes Santos.