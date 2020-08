Polícia deflagra ‘Operação Fake News’ e apreende celulares e computadores

A Polícia Civil deu cumprimento ontem a mandados de buscas contra sete pessoas em Suzano. Chamada de “Operação Fake News”, a ação ocorreu devido a divulgação de falsas mensagens, por meio de redes sociais, relacionadas ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e a primeira-dama e também presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fuss), Larissa Ashiuchi. Além das pessoas, que foram encaminhadas para a Delegacia Central, sete celulares e três computadores foram apreendidos.

A operação se iniciou por volta das 9 horas.

As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

Todos os envolvidos foram localizados e encaminhados à delegacia, onde prestaram esclarecimentos.

Os sete celulares e os três computadores/notebooks apreendidos serão periciados visando à extração de dados. As diligências prosseguem.

Em 2019

No ano passado, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Comunicação Pública (Secop), decidiu fazer alerta sobre as fake news após verificar “uma série de inverdades e informações equivocadas que confundem e intrigam o cidadão quanto às ações realmente exercidas pela Prefeitura de Suzano”.

Na época, a pasta ressaltou a importância da checagem de informações com fontes oficiais, ligadas à municipalidade, e destacou o desafio do combate aos boatos e às “fake news” junto aos usuários das redes sociais, estando sempre à disposição para esclarecimentos pertinentes na página do Facebook (Prefeitura de Suzano) e do Instagram (@prefeituradesuzano). Atualmente, as páginas estão desativadas por conta da legislação eleitoral.

Apesar do indiscutível proveito da democratização da informação, sobretudo com o advento das redes sociais e aplicativos de mensagens, é preciso reforçar a atenção quanto à origem antes de replicar as ideias absorvidas, segundo a Prefeitura na época.

“As notícias falsas, conhecidas como fake news inundam a Internet com conteúdo mentiroso e nocivo à sociedade”.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Suzano emitiu nota sobre o caso:

“O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi alvo de diversas ações caluniosas meses atrás em redes sociais. Como cidadão, abriu um Boletim de Ocorrência (BO), seguindo os meios legais, e a Polícia Civil fez o seu trabalho”, informou.

A nota prossegue com a seguinte frase do prefeito: “Agradeço a eficiência da Polícia Civil. Ninguém merece ser caluniado e espero que todos os autores sejam responsabilizados pelos seus atos”.