Polícia e Prefeitura se mobilizam para receber eleições em Suzano

A menos de uma semana das eleições gerais, Suzano tem se preparado para receber os eleitores nas 853 seções eleitorais previstas para o município. Os detalhes da operação foram repassados à administração municipal e à Polícia Militar (PM) ainda durante o mês de setembro.

As orientações envolvem desde a segurança ao transporte das urnas até o lanche cedido àqueles que trabalharão na logística eleitoral. Conforme publicado pelo DS, ao menos 3,1 mil pessoas foram convocadas pelos cartórios eleitorais da cidade para atuar no próximo domingo, dia 7. De acordo com a chefe do cartório da 181ª Zona Eleitoral, Imaculada Pires de Almeida, a saída das urnas eletrônicas dos cartórios está prevista para sábado, a partir das 13 horas, de onde partirão para as respectivas escolas. A prefeitura dispôs veículos que farão o transporte até o local de votação, sob escolta da PM ou de Guardas Civis Municipais (GCMs). No turno da noite, até a manhã de domingo, a guarda de segurança também estará presente junto às urnas.

A partir das 7 horas de domingo, o presidente da seção eleitoral reconhecerá o material das urnas eletrônicas e confirmará a instalação das seções especiais. As urnas de todo o país estão sujeitas a sorteio para auditoria do equipamento.

Tal sorteio será realizado ainda no sábado, para auditoria no domingo, na presença de autoridades. O objetivo é certificar a transparência no processo eleitoral brasileiro, por meio a impressão da zerésima. A última auditoria de urnas no cartório da 181ª Zona foi feita ontem.

A votação estará aberta nas escolas das 8 às 17 horas do domingo, oportunidade em que os eleitores definirão presidente, senadores, deputados federais e estaduais. Após o período, o material é recolhido na junta apuradora para validação e reconhecimento, para posterior transmissão à Justiça, mais uma vez sob guarda de segurança. Em todo o Estado, 10,5 mil locais de votação serão atendidos pela Polícia Militar.

A prefeitura de Suzano vai disponibilizar 52 veículos para a operação, inclusive 12 carros com motoristas de plantão para apoio no domingo, coordenada pela secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos também vai fornecer dois geradores de energia elétrica aos dois cartórios eleitorais da cidade. Além disso, os mesários e demais prestadores de serviços na eleição receberão lanche.