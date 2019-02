Polícia faz buscas em empresa responsável por seleção de 600 vagas em Suzano; dono é detido e nega golpe

O delegado do 11º Distrito Policial de Santo Amaro, Marcos Gomes de Moura, comandou na manhã de ontem, em São Paulo, uma operação de buscas à Midas Incorporadora Investimentos Ltda - empresa que fez a seleção de vagas, em Suzano, para trabalho nos Estados Unidos. Pelo menos 2 mil pessoas se inscreveram para as 600 vagas oferecidas.

O sócio administrador da empresa Will Hardman foi interrogado pela polícia e detido. Duas semanas atrás, candidatos que foram selecionados para a entrevista de emprego reclamaram do valor de R$ 180 cobrado para a realização do exame psicossocial - que segundo os candidatos, faz parte do processo seletivo da empresa -, e da demora para comunicar se estão empregados ou não. A seleção foi feita no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano.

A polícia investiga suspeita de golpe em desempregados. A empresa oferecia vagas de emprego na área da construção civil. Os profissionais recebiam propostas para trabalhar em Portugal e na construção de um shopping em Miami. O ajudante receberia R$ 6 mil e os pagamentos poderiam chegar até 9 mil.

O sócio administrador nega o golpe. Na semana passada, ele disse que vai contratar 600, dos 2 mil inscritos no processo de seleção de vagas que foram colocadas à disposição da população no início de janeiro. Segundo o sócio administrador, o dinheiro pago será reembolsado. Ele prometeu que o valor será devolvido no momento da contratação do pessoal, que deve acontecer entre os dias 15 e 16. Segundo ele, o contrato de trabalho deve ser assinado até 20 de fevereiro. A Prefeitura de Suzano abriu um processo administrativo para apurar as queixas.

Nas buscas realizadas ontem, a polícia apreendeu dinheiro em um dos endereços de um Centro Comercial de Santo Amaro.