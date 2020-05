Polícia Militar do Alto Tietê reforça medidas de prevenção ao coronavírus

A Polícia Militar vem reforçando medidas de prevenção ao coronavírus. As ações são adotadas tanto no trabalho burocrático quanto nos atendimentos de ocorrências nas ruas paulistas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), órgão responsável por administrar as polícias do Estado, disse que medidas de higienização e desinfecção têm sido realizadas pelos agentes de segurança.

A pasta informou que as corporações estão tomando todos os cuidados necessários em relação a prevenção do novo coronavírus, assim como seus servidores. Um desses cuidados está relacionado a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os agentes de segurança pública. Além disso, mais de 1,2 milhão de máscaras e pares de luvas foram adquiridos e distribuídos pela Secretaria.

Ainda como medida de proteção, cerca de 214,3 mil litros de álcool em gel e 14,4 mil litros de produtos de limpeza e outros 38 mil itens como sabão em barra e produtos descartáveis com a mesma finalidade foram distribuídos para os policiais e demais servidores que trabalham na segurança pública do Estado.

A SSP informou que os dados não são regionalizados, portanto não há como saber quanto desses insumos foram destinados ao Alto Tietê, mas que todos os policiais e bases da rede receberam os equipamentos e materiais de limpeza.

De acordo com a pasta, a SSP continua trabalhando para realizar a compra de mais EPIs e reforça a orientação a todos os policiais do Estado para a utilização de máscara e demais equipamentos de proteção durante atendimentos ou nas bases policiais.

Quanto às viaturas, a SSP informou que o efetivo tem realizado ações para a desinfecção e higienização dos carros, bases e sedes policiais com a liberação dos recursos para a compra de insumos destinados a limpeza e proteção do efetivo.