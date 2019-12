Polícia Militar inicia entrega de presentes para alunos da rede municipal

A Polícia Militar começou nesta quarta-feira, 11, a entrega dos brinquedos para crianças carentes de Suzano. Foram entregues 430 presentes para alunos da Escola Municipal Professora Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas, Distrito de Palmeiras. A campanha começou no início de novembro e foi idealizadoa por policiais do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), do 32° Batalhão.

A ideia de realizar a campanha do 'Natal Solidário' surgiu após a realização de um evento filantrópico na Páscoa. Segundo o cabo Alexandre Augusto dos Santos, que hoje trabalha no 35° Batalhão de Itaquaquecetuba, o objetivo principal da campanha foi atingido: levar alegria às crianças. "Eu trabalhei por nove anos em Suzano, em especial no Proerd. Por isso, a Janaina conversou comigo e acabamos tendo essa ideia. Conversamos com outros policiais que abraçaram a ideia, além da sociedade civil", disse ele.

Também tiveram participação ativa na campanha o capitão Tiago Pavanelli, a cabo Janaina Serafim, o soldado Ricardo Tosi e o cabo Jefferson Barauna. Segundo estimativas dos organizadores, as doações entregues serviram para que cerca de 750 kit's com brinquedos fossem preparados.

Agora, a previsão é de que o restante dos kit's sejam entregues até sexta-feira, 13. Um levantamento vai ser feito para verificar a quantidade de brinquedos restantes. Com isso, a expectativa é a de que mais outras escolas da região Sul de Suzano sejam atendidas.