Polícia Militar organiza ‘Operação Papai Noel’ para o fim de ano

A “Operação Papai Noel”, realizada anualmente pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM-12), começa em dezembro e segue até o fim do feriado de Ano Novo. A informação foi passada pelo Chefe do Estado Maior do CPAM-12, tenente da PM Leandro Lessa Leandro, após a solenidade “Café com o Comandante”, na manhã desta terça-feira, 12.

A operação é realizada todos os anos, conforme disse o tenente. Devido as lojas ficarem abertas por mais tempo, as saídas temporárias de fim de ano e o grande fluxo de dinheiro, o CPAM-12 organiza e direciona o patrulhamento para as regiões comerciais das cidades.

“A PM quer trazer maior comodidade para a população. Queremos que todos possam fazer suas compras e comemorar as datas em harmonia. Por isso vamos orientar as rondas de patrulhamento nas regiões comerciais”, explicou o PM Leandro.

Soldado e operação

A solenidade realizada mensalmente, premia o melhor soldado e a melhor operação do mês anterior, na região que compete ao CPAM-12.

A premiação de melhor operação ficou em Suzano, onde o sargento PM Felipe Lopes Martins e o cabo PM Alisson Santana da Silva, ambos do 32º batalhão, foram homenageados pela operação que prendeu cinco indivíduos que fizeram um arrastão em Suzano. Os indivíduos utilizavam dois veículos roubados.

O melhor soldado do mês de outubro é o cabo PM Sandro Pimentel Neves, do 35º batalhão, localizado em Itaquaquecetuba.

O cabo foi enaltecido pelo desempenho em três operações de destaque. A primeira foi a prisão de dois indivíduos acusados de roubo. Após a localização dos suspeitos, descobriu que veículo usado pelos acusados também era roubado.

A outra operação destacada na cerimônia foi a prisão de uma mulher acusada de cometer estelionato em Itaquaquecetuba, e dois homens acusados de roubar peças de carros em um estacionamento.

Láurea de Mérito

Além da cerimônia de melhor operação e soldado, o CPAM-12 condecorou 14 policiais militares com Láureas de Mérito Pessoal. São cinco graus, que cada policial pode receber ao longo da carreira.

No 5º grau foram dois policiais homenageados, o cabo Augustino Pereira Amorim Filho e o soldado Eduardo Alves de Paula Leite. No 4º grau foram quatro homenageados, o sargento Luis Paulo Gabriel, cabo Edson Gomes, cabo Geromel Cecílio e o soldado Samir Marcondes.

No 3º grau foram três homenageados, o cabo Demerval Barbosa, o cabo Maurício de Jesus e a cabo Simone Peixoto.No 2º grau os homenageados foram o sargento Everton Araújo de Souza, o sargento Gutemberg de Castro, a cabo Silvia Maria e o cabo Marcos Túlio.