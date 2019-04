Polícia prende responsável por vender arma para atiradores do massacre na Raul Brasil

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (10), o responsável por vender a arma e munições aos atiradores do massacre da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, no dia 13 de março. Ele foi detido na própria cidade.

Segundo a investigação, a prisão ocorreu após policiais identificarem conversas entre os atiradores e o suspeito, que negociou munições e um revólver calibre 38. O material recolhido na casa dos três autores do crime levou a polícia até este indivíduo.

No dia 13 de março dois atiradores encapuzados invadiram a escola e mataram 8 pessoas. O menor de idade, que portava a arma de fogo, matou o colega antes de cometer suicídio após avistar policiais entrando na escola. Os atiradores usaram um revólver .38, uma besta e um arco e flecha.

Antes de entrar na escola, os dois atiradores atiraram contra o proprietário de um lava-jato que fica em frente à escola. Os atiradores entraram na escola na hora do intervalo. Primeiro, eles atiraram em uma coordenadora pedagógica e uma supervisora. Depois, se dirigiram ao pátio, onde atingiram em quatro alunos de ensino médio. Em seguida, eles foram até o Centro de Línguas. Os alunos que estavam no local se esconderam dentro de uma sala de aula. Os atiradores, então, se suicidaram no corredor em frente.