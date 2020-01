Policiais do 32º BPM realizam campanha para ajudar criança

Policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro do Monte Cristo em Suzano, realizaram uma campanha de doação de sangue.

A ação, que foi coordenada pela Cabo Paula Real dos Santos, uma das policiais do batalhão, foi para ajudar a pequena Maria Júlia Rabelo Fernandes, de dois anos.

Maju

A Maju, como é conhecida, sofre de uma doença chamada Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva, uma doença genética e hereditária que provoca a formação de bolhas na pele, com mínimos atritos e/ou traumas. A doença não tem cura, mas possui tratamento que é feito a partir do nascimento e consiste em medicações e curativos que amenizem a dor.

Internada

Atualmente, a menina, que é da cidade de Várzea da Palma, norte de Minas Gerais, está internada no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, em uma parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), realizando tratamento. Pelo menos 25 pessoas, dentre estas policiais e civis, participaram da doação. A cabo Real disse em entrevista ao DS que a campanha foi iniciada por ela em conjunto com todos os policiais do 32º BPM.

"A Maju é minha vizinha em Minas Gerais, eu conheço a mãe dela. Desde que fiquei sabendo da condição dela eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Conseguimos reunir amigos para realizar essa doação, e fomos dia 28 até o hospital".

Ajuda

Dentre os policias que ajudaram na ação, está o cabo Honório, que foi responsável por conseguir o contato da empresa de ônibus, Radial Transportes, que cedeu um coletivo para levar os voluntários até São Paulo para realizar a doação.

Redes Sociais

Nas redes sociais, a mãe da menina, Júnia Cristina, agradeceu as doações realizadas. "Não tenho palavras para agradecer. Essas pessoas são de Suzano/SP e vieram doar sangue no Albert Einstein. Maria Júlia tem o poder de gerar uma corrente de amor. Muito obrigada a todos que estão vindo doar sangue e se cadastrar como doador de medula óssea". E finalizou: "O amor vence a dor".

A Maju possui uma página no instagram (@abraceamaju), que tem mais informações sobre o tratamento e as formas que as pessoas podem ajudar.