Policiais militares são homenageados pela corporação

A Policia Militar realizou na manhã da última quarta-feira, 15, mais uma edição do tradicional 'café com o comandante'. Na ocasião, foram homenageados os policiais militares que mais se destacaram no mês de dezembro.

O sargento Martins e o cabo Vanderson do 17º Batalhão foram homenageados pela corporação pela prisão de um nigeriano em Jundiapeba, suspeito de aliciar duas mulheres para o tráfico internacional de drogas.

Também foram homenageados o cabo Douglas Daniel pelo trabalho realizado na região de Itaquaquecetuba, e a tenente Brenda Benites, oficial de relações públicas do CPA M-12, pelas expressivas contribuições e serviços prestados à sociedade paulista.

Além de oficias da PM, estavam presentes civis, a imprensa, empresários e representantes do poder público de Mogi das Cruzes, como os vereadores Péricles Ramalho Bauab e Jean Lopes.

Responsável pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12 (CPA M-12), o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, concedeu o Certificado de Honra ao Mérito aos policias.

Operações e Programas

Após as homenagens, o comandante Prado falou à imprensa sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pela Policia Militar na região que o CPA M-12 abrange, como o Programa Vigilância Solidaria Escolar e as Operações de Bloqueio, essa por sua vez visa diminuir os casos de furto de veículos na região que aumentaram nos últimos meses de 2019.

Além disso, o comandante fez um balanço das operações realizadas em dezembro, como as operações ‘Natal Mais Seguro’ e ‘Ano Novo Mais Seguro’. Para ele, as operações foram um sucesso. “Não houve nada que fugisse da normalidade. Um furto de celular, de uma bolsa, um carteira, um acidente de transito. Essas são coisas que acontecem no dia-a-dia. Foi um período tranquilo. Pode-se dizer que as operações foram um sucesso. Não tivemos nada de grande repercussão que comprometesse o planejamento que nós fizemos com os batalhões”, diz.

O coronel também falou sobre o programa Vizinhança Solidária. Este por sua vez, visa a união da população junto a Policia Militar na inibição e denúncia de crimes que possam ocorrer pelas ruas dos bairros do Alto Tietê.