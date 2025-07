Políticas públicas para Assistência Social são debatidas em conferência

A Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no centro de Suzano, foi palco da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, que marcou também a celebração dos 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas), nesta segunda-feira (07/07). O evento reuniu mais de 200 participantes, entre representantes de entidades, autoridades municipais e sociedade civil, com o objetivo de debater políticas públicas e fortalecer as ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

Com o tema "20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência", a conferência discutiu a construção, a proteção social e a resistência no campo da Assistência Social. Foram trabalhados cinco eixos principais: Universalização do Suas; Aperfeiçoamento contínuo do sistema; Integração de benefícios e serviços socioassistenciais; Gestão democrática com informação e comunicação transparente; e Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento.

A abertura contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; do diretor da pasta, Carlos Araújo; e da agente de Desenvolvimento Social da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), Juliana dos Santos.

Ao longo do dia, foram promovidas oficinas e grupos de trabalho para discutir cada um dos cinco eixos temáticos. As propostas levantadas serão levadas à conferência estadual e contribuirão para a formulação de novas diretrizes na área da assistência social. Além das discussões, a conferência também marcou um momento de celebração pelos 20 anos do Suas, que, ao longo de duas décadas, tem se consolidado como uma política pública essencial para a garantia de direitos e promoção da cidadania.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o momento é fundamental para pensar o futuro da política assistencial no município. “A conferência é um espaço democrático de escuta, troca e construção coletiva. Nosso objetivo é garantir que as políticas públicas sejam cada vez mais eficazes e alcancem quem realmente precisa. Trabalhar com a assistência social é, acima de tudo, exercer humanidade e compromisso social”, afirmou.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi destacou a relevância do envolvimento da comunidade e das entidades no processo de fortalecimento do Suas. “Ver tantas pessoas engajadas, debatendo e propondo melhorias, é motivo de orgulho. O Fundo Social tem atuado lado a lado com a Secretaria de Assistência Social e com a sociedade civil para promover acolhimento, dignidade e oportunidades. Acreditamos que juntos podemos transformar vidas”, ressaltou.

O vice-prefeito Said Raful, por sua vez, apontou que a conferência reforça o compromisso da atual gestão com as políticas sociais. “Suzano tem avançado muito na área social, mas sabemos que ainda existem desafios importantes. Esses encontros são fundamentais para ouvirmos a população, alinharmos estratégias e planejarmos políticas públicas mais justas e inclusivas. O Suas é um pilar fundamental para a proteção social e precisamos fortalecê-lo constantemente”, disse.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da união entre poder público e sociedade civil para enfrentar as desigualdades. “É uma alegria muito grande participar deste momento tão significativo para a nossa cidade. A assistência social não se faz apenas com recursos, mas com dedicação, empatia e diálogo. Suzano acredita no poder transformador das políticas públicas e seguiremos investindo para garantir direitos, ampliar o acesso e fortalecer nossa rede de proteção”, enfatizou.