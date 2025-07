Políticos de Suzano lembram um ano da morte de Estevam Galvão

Políticos de Suzano lembraram, neste final de semana, o aniversário de um ano da morte do ex-prefeito e ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Morreu em virtude das complicações geradas pela doença.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), disse que Estevam foi “um homem que dedicou sua vida ao serviço público e marcou para sempre a história de Suzano com seu trabalho como prefeito e deputado”.

Segundo Pedro Ishi, Estevam deixou um legado de conquistas, “compromisso com as famílias suzanenses e amor pela cidade”. “Sua memória continua viva em cada canto de Suzano e sua trajetória jamais será esquecida”, acrescentou.

O ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL), lembrou do legado de Estevam. “Expresso meu eterno respeito ao grande homem que fez história em Suzano, sobretudo como gestor público na região. Tive a honra de caminhar ao lado dele, aprender com sua experiência e ver de perto o quanto amava Suzano”, disse.

Ashiuchi afirmou que “como prefeito, deputado e servidor público, Estevam sempre trabalhou com coragem, firmeza e dedicação às pessoas”.

E acrescentou: “Seu legado está presente em obras, projetos e, principalmente, no respeito que conquistou ao longo dos anos. É impossível falar de Suzano sem lembrar de tudo que ele representou”.

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, aproveitou para fazer agradecimento: “Minha gratidão por tudo que fez por nossa cidade. A memória e o exemplo de Estevam Galvão seguem vivos”.

A ex-primeira dama Larissa Ashiuchi, presidente do PL de Suzano, disse que Estevam Galvão foi “uma liderança que marcou profundamente a história de Suzano com sua dedicação, firmeza e amor pela cidade”.

Ela acrescentou que “Estevam foi um exemplo de homem público”. “Atuou com coragem e deixou um legado que segue inspirando todos nós que acreditamos no poder da política para transformar vidas”. Larissa acrescentou que teve “a honra de acompanhar seu trabalho de perto e de ver o carinho que ele tinha pelas famílias suzanenses. Sua presença sempre foi sinônimo de força, experiência e compromisso com o bem comum”. E acrescentou: “Sua memória continua viva em cada gesto de cuidado com Suzano. Que seu exemplo siga nos guiando com responsabilidade e amor pela nossa cidade”.