Polo da Univesp em Suzano realiza 1ª colação de grau

O polo suzanense da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) promoveu na última sexta-feira (12/05) a primeira cerimônia de colação de grau para as turmas de Pedagogia, Engenharia de Produção, Tecnologia em Gestão Pública, Engenharia de Computação, e Bacharel em Tecnologia da Informação. No total, 22 alunos receberam os diplomas das mãos do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado que, na ocasião, foi o paraninfo das turmas.

A solenidade ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, na região central, e foi marcada pela emoção dos formandos e seus familiares por concluírem uma fase tão importante, destacando o esforço, dedicação e empenho destes estudantes durante os anos de realização dos cursos.

Na colação de grau estavam nove estudantes de Pedagogia, seis de Engenharia de Produção, três de Tecnologia em Gestão Pública, três de Engenharia de Computação e um Bacharel em Tecnologia da Informação. Com a conclusão destes cursos, mais de 50 alunos se formaram no ensino superior de forma gratuita no município, sendo que muitos iniciaram sua trajetória acadêmica em 2018, ano em que o polo de Suzano da Univesp foi inaugurado. A implantação da unidade foi intermediada pelo deputado André do Prado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atualmente, 343 alunos estudam na Univesp de Suzano em quatro eixos básicos de ingresso, sendo 119 em Computação (Bacharel em Tecnologia da Informação, em Ciências de Dados e em Engenharia da Computação), 132 em Licenciaturas (em Letras, em Matemática e em Pedagogia) e 88 Negócios e Produção (Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção), além de quatro em (Gestão Pública). Na cidade, a sede está localizada no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na avenida Francisco Glicério, 1.334, no centro da cidade.

Para a recém-formada em Pedagogia, Ericka Talarico, a jornada de conhecimento durante a graduação foi exitosa e gratificante. “Foi uma experiência excelente em que pude conhecer profissionais maravilhosos. Sem dúvidas foi possível unir os conhecimentos teóricos junto aos exercícios das atividades práticas que a universidade proporcionou. Sou extremamente grata ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e à primeira-dama Larissa Ashiuchi por oferecer acesso à uma faculdade pública. Me sinto feliz e orgulhosa em participar desta primeira colação”, afirmou.

De acordo com a primeira-dama, a Univesp garante uma oportunidade única de formação, conhecimento e preparo para o mercado de trabalho. “O oferecimento destes cursos, de forma gratuita, é algo transformador para todos os alunos regularmente matriculados. Nosso objetivo é contribuir com a formação dos cidadãos e, consequentemente, aumentar suas chances na disputa de melhores cargos e salários”, disse.

O deputado André do Prado destacou que ver o grupo de formandos concluindo esta etapa é um motivo de satisfação pessoal. “Tenho orgulho de ter lutado pela implantação da Univesp ao lado do meu amigo e prefeito Rodrigo Ashiuchi. Sabemos que a educação é a chave para o desenvolvimento e a transformação das pessoas”, afirmou.

Por sua vez, na visão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, possibilitar à população o acesso ao ensino de qualidade é fundamental para o desenvolvimento dos moradores e da cidade. “Por meio da Univesp, aqueles que não tiveram acesso ao curso superior, podem ingressar gratuitamente em algum daqueles oferecidos pelo polo de Suzano e, assim, se qualificar para o mercado de trabalho. É um grande orgulho presenciar a conclusão de um ciclo tão importante na vida destas pessoas, com certeza todos os formandos saem daqui devidamente qualificados e prontos para o mundo corporativo”, destacou o prefeito.

Durante a cerimônia de colação de grau estiveram presentes os secretários Alex Santos (Governo) e Paulo Pavione (Comunicação Pública), além do chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva. Também acompanharam a formatura o diretor do Saspe, Carlos Braghiroli; as mediadoras da Univesp Suzano, Hilda Spitty e Angelina de Alcântara; a orientadora, Sueli Gil; e a secretária do polo, Adriana Homan.