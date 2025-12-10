Polo de Empregabilidade Inclusiva garante oportunidades no mercado de trabalho

As estratégias desenvolvidas em conjunto entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo, para garantir mais oportunidades às pessoas com deficiência, já têm dado resultado no município com as ações do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que encerrou o ciclo de atividades do ano nesta quarta-feira (10/12) registrando duas contratações viabilizadas para pessoas com deficiência.

Em quatro oportunidades foram realizados 17 atendimentos, que resultaram em onze encaminhamentos para empresas e nove processos seletivos. A expectativa é de que o PEI continue disponível em Suzano a partir de janeiro do próximo ano e siga acontecendo uma vez por mês, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, conforme ocorreu nas outras edições (08/09, 06/10 e 03/11).

A iniciativa, que conta com suporte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, ajuda os participantes desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Durante as entrevistas, as técnicas do programa analisaram o perfil profissional e as habilidades de cada participante, com o intuito de promover encaminhamentos mais precisos e personalizados.

Para identificar o perfil de cada candidato, são feitas entrevistas e orientações para que possam ser viabilizados os direcionamentos aos processos seletivos, além das orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, o que contribui para a identificação das vagas em aberto das empresas cadastradas.

As empresas interessadas em participar do programa podem se cadastrar no site empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br, passando a integrar uma rede que incentiva a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo.

O polo foi implementado por meio de um convênio formalizado em 15 de agosto, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estiveram juntos para consolidar a parceria que tem impulsionado políticas inclusivas do município.

O trabalho desenvolvido com o Estado abrange, além do PEI, os programas “Todas-in-Rede”, que propõe ações para garantir mais autonomia para as mulheres com deficiência; “Paralímpicos”, que prepara professores para instruírem corretamente os alunos com deficiência; e “Língua Brasileira de Sinais (Libras)”, que será destinado a toda a população.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou a relevância do serviço. “Este programa tem proporcionado mais condições para que possamos aproximar os candidatos das empresas, garantindo mais emprego e renda para a nossa população. É uma oportunidade concreta para que Suzano avance na inclusão e na geração de novas possibilidades de futuro”, afirmou o titular da pasta.