Polo de Empregabilidade Inclusiva realiza 12 atendimentos a pessoas com deficiência em Suzano

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego realizou, nesta quinta-feira (09/04), mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no Jardim Paulista. A iniciativa contabilizou 12 atendimentos ao longo do dia, com foco no apoio à inserção de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho.

Durante a ação, os participantes passaram por atendimentos individualizados, conduzidos pela equipe técnica do programa estadual, com orientações voltadas à identificação de perfil profissional, qualificação e encaminhamentos para oportunidades compatíveis.

Desenvolvido em parceria com o governo do Estado de São Paulo desde o segundo semestre do ano passado, o PEI vem sendo consolidado no município como uma estratégia voltada à ampliação do acesso ao emprego para pessoas com deficiência, com atendimentos periódicos e acompanhamento contínuo.

O modelo de atendimento inclui etapas que vão desde a triagem inicial até o acompanhamento pós-contratação, permitindo um suporte mais completo ao público atendido. Além disso, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar por meio do link bit.ly/PEIempresas.

O secretário Mauro Vaz destacou a continuidade da iniciativa no município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva tem ampliado o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, com acompanhamento e orientação em todas as etapas. É um trabalho que conecta oportunidades e contribui para a construção de trajetórias profissionais”, afirmou.