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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Inclusão

Polo de Empregabilidade Inclusiva reforçará suporte profissional para PCDs nesta quinta

Atendimentos por livre demanda serão realizados entre 9 e 16 horas, no Centrus, com entrevistas individualizadas e orientações conduzidas pela equipe do projeto

07 abril 2026 - 19h02Por da Reportagem Local
Polo de Empregabilidade Inclusiva reforçará suporte profissional para PCDs nesta quintaPolo de Empregabilidade Inclusiva reforçará suporte profissional para PCDs nesta quinta - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego proporcionará mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), nesta quinta-feira (09/04), com o objetivo de garantir suporte profissional às pessoas com deficiência (PCDs). Os atendimentos por livre demanda ocorrerão entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista.

A atividade desta semana, conforme ocorreu nas edições anteriores, prevê entrevistas individualizadas com os participantes e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado, em parceria com o governo estadual, tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A estratégia de atuação contempla uma acompanhamento contínuo desse público, que começa pela triagem inicial e chega até à pós-contratação, passando pela análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link http://bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

O titular da pasta, Mauro Vaz, ressaltou que a continuidade do programa representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. Essa iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou o secretário.

Vaz ainda reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou.

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