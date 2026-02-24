Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 24/02/2026
Cidades

Polo de Música e Audiovisual oferece oficina de roteiro para iniciantes

Objetivo da capacitação, que ocorrerá no dia 4 de março (quarta-feira), é introduzir didaticamente a linguagem técnica cinematográfica

24 fevereiro 2026 - 15h32Por De Suzano
(Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

No próximo dia 4 (quarta-feira), às 13 horas, o Polo de Música e Audiovisual Paulo José, em parceria com o programa estadual Pontos MIS (Museu de Imagem e Som), receberá uma oficina de roteiro audiovisual para iniciantes com certificado. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Suzano e do Instituto Se Liga. Quem dará a capacitação é o diretor e produtor Luca Amberg.

Os interessados devem se inscrever por meio do formulário https://bit.ly/OficinaRoteiroSuz. Para acessar e preencher os dados, é necessário apenas uma conta Google. É possível realizar o cadastro até a data da oficina. Um certificado de conclusão será emitido para os participantes, enriquecendo currículo e contando como horas complementares para os universitários.

O objetivo é introduzir didaticamente a linguagem técnica cinematográfica para iniciantes, além de contribuir para a familiaridade com os elementos e processos da construção audiovisual. A aula será guiada pela “jornada do herói”, estrutura narrativa clássica identificada por Joseph Campbell, escritor e estudioso norteamericano, em seu livro “O Herói de Mil Faces” (1949). A estrutura foca em descrever o ciclo de transformação do protagonista utilizando 12 elementos principais. Os alunos aprenderão a aplicar em seus projetos os pilares de uma narrativa que segue esse formato. O curso também terá a supervisão do roteirista oficial do Polo de Música e Audiovisual, Cristiano Fernandes. 

Currículo

Instrutor da capacitação, Luca Amberg nasceu em Santa Catarina e cursou cinema e televisão na University of Southern California (USC), nos Estados Unidos, a partir de 1986. Suas obras incluem “O Caminho dos Sonhos” (1998) e “Meninos de Kichute” (2008), vencedor do prêmio de Melhor Filme Brasileiro pelo júri popular na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Para o prefeito Pedro Ishi, investir em cultura é investir no futuro da cidade, ampliando horizontes, gerando oportunidades e fortalecendo a economia criativa local. “Formação artística é essencial para estimular a criatividade da população e abrir oportunidades para carreiras no mercado audiovisual. Talentos suzanenses precisam de espaço para serem desenvolvidos e transformados em qualificação”, destacou o chefe do Executivo.

O Polo de Música e Audiovisual Paulo José fica anexo ao Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, no Jardim Paulista.

